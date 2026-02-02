بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی میں محبت بھری ایک انمول کہانی کے لرزہ خیز انجام نے پورے علاقے کو دہلا کر رکھ دیا۔
جیتندر کمار یادیو اور جیوتی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دوسرے سے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی گئیں اور اہل خانہ کے سامنے ڈٹ گئے۔
بالآخر 9 سال کی محبت میں رتّی برابر کمی نہ آنے بلکہ اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اور مضبوطی آنے پر اہل خانہ نے پریمی جوڑے کے آگے گھنٹے ٹیک دیئے۔
دونوں خاندانوں کی رضامندی سے گزشتہ برس 25 نومبر کو بڑی دھوم دھام سے پریمی جوڑے کی شادی ہوئی اور دونوں کے خوشی سے دمکتے چہروں کی نظر اتاری جا رہی تھی۔
کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 9 سالہ محبت اور انتظار کی طویل جنگ کے بعد ایک ہونے والے پریمی جوڑے کا انجام اپنے ہی ہاتھوں اتنا ہولناک ہوگا۔
دلہا 33 سالہ جتیندر کمار یادو کی لاش اپنے ہی گھر کی کھڑکی کی گرل سے لٹکی ہوئی ملی اور پہلی نظر میں یہی لگا کہ یہ خودکشی ہے مگر کہانی اس سے کہیں زیادہ بھیانک نکلی۔
پولیس اور میڈیکل رپورٹ نے انکشاف کیا کہ جتیندر نے خود کو پھانسی لگا کر اپنی جان نہیں لی بلکہ پہلے کسی نے اس کا گلا دبا کر قتل کیا اور پھر کھڑکی پر لٹکایا گیا۔
تفتیش میں انکشاف ہوا کہ شوہر جتیندر نے مبینہ طور پر جیوتی کے بینک اکاؤنٹ سے 20 ہزار روپے نکال کر آن لائن جوئے میں ہار دیے تھے۔
اسی بات پر دونوں کے درمیان اکثر جھگڑا ہونے لگا تھا اور جنوری کے آخری دنوں میں بھی ایسا ہی ایک خونی جھگڑا جان لیوا ثابت ہوا۔
اُس رات بیوی جیوتی نے جب پیسوں کے بارے میں پوچھا تو بات بڑھ گئی۔ جھگڑا شدت اختیار کر گیا تو جیوتی نے اپنے والدین اور بھائی کو گھر بلا لیا۔
پولیس کو دیئے گئے بیان میں جیوتی نے بتایا کہ والد اور بھائی نے شوہر جتیندر کے بازو اور ٹانگیں پکڑیں جبکہ میں نے اس کا گلا دبا دیا۔
9 سال تک محبوبہ اور صرف دو ماہ بیوی رہنے والی جیوتی نے بتایا کہ جب جتیندر کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تو قتل کو خودکشی ظاہر کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ جرم ہمارے سر نہ جائے۔
جیوتی نے پولیس کو مزید بتایا کہ لاش کو بھائی اور والد کی مدد سے کھڑکی کی گرل پر لٹکا دیا تاکہ ایسا لگے کہ پھانسی لگا کر خودکشی کی ہے۔
جس کے بعد جیوتی نے پڑوسیوں کو بلاکر بتایا کہ جتیندر نے پھانسی لگا کر خودکشی کرلی۔ یہاں تک کہ پولیس کو بھی پہلے یہی لگا تھا۔
تاہم جب جتیندر کے بھائی اجے کمار نے جیوتی، اس کے والدین اور بھائی کے خلاف شکایت درج کرائی تو پوسٹ مارٹم ہوا جس میں چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا۔
پولیس کے مطابق تفتیش کے دوران جیوتی نے اعتراف جرم کرلیا اور پورا منصوبہ بیان کردیا۔