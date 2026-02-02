9 سالہ محبت کا انجام؛ شادی کے 2 ماہ بعد بیوی نے شوہر کو قتل کرکے کھڑکی پر لٹکادیا

جیتندر اور جیوتی کی شادی 9 سال کے طویل انتظار کے بعد اہل خانہ کی رضامندی اور بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی

ویب ڈیسک February 02, 2026
facebook whatsup
9
بھارت میں 9 سالہ محبت کا لرزہ خیز انداز وہ بھی خود لڑکی کے ہاتھوں، علاقے میں کہرام مچ گیا

بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی میں محبت بھری ایک انمول کہانی کے لرزہ خیز انجام نے پورے علاقے کو دہلا کر رکھ دیا۔

جیتندر کمار یادیو اور جیوتی ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک دوسرے سے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی گئیں اور اہل خانہ کے سامنے ڈٹ گئے۔

بالآخر 9 سال کی محبت میں رتّی برابر کمی نہ آنے بلکہ اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اور مضبوطی آنے پر اہل خانہ نے پریمی جوڑے کے آگے گھنٹے ٹیک دیئے۔

دونوں خاندانوں کی رضامندی سے گزشتہ برس 25 نومبر کو بڑی دھوم دھام سے پریمی جوڑے کی شادی ہوئی اور دونوں کے خوشی سے دمکتے چہروں کی نظر اتاری جا رہی تھی۔

کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 9 سالہ محبت اور انتظار کی طویل جنگ کے بعد ایک ہونے والے پریمی جوڑے کا انجام اپنے ہی ہاتھوں اتنا ہولناک ہوگا۔

دلہا 33 سالہ جتیندر کمار یادو کی لاش اپنے ہی گھر کی کھڑکی کی گرل سے لٹکی ہوئی ملی اور پہلی نظر میں یہی لگا کہ یہ خودکشی ہے مگر کہانی اس سے کہیں زیادہ بھیانک نکلی۔

پولیس اور میڈیکل رپورٹ نے انکشاف کیا کہ جتیندر نے خود کو پھانسی لگا کر اپنی جان نہیں لی بلکہ پہلے کسی نے اس کا گلا دبا کر قتل کیا اور پھر کھڑکی پر لٹکایا گیا۔

تفتیش میں انکشاف ہوا کہ شوہر جتیندر نے مبینہ طور پر جیوتی کے بینک اکاؤنٹ سے 20 ہزار روپے نکال کر آن لائن جوئے میں ہار دیے تھے۔

اسی بات پر دونوں کے درمیان اکثر جھگڑا ہونے لگا تھا اور جنوری کے آخری دنوں میں بھی ایسا ہی ایک خونی جھگڑا جان لیوا ثابت ہوا۔

اُس رات بیوی جیوتی نے جب پیسوں کے بارے میں پوچھا تو بات بڑھ گئی۔ جھگڑا شدت اختیار کر گیا تو جیوتی نے اپنے والدین اور بھائی کو گھر بلا لیا۔

پولیس کو دیئے گئے بیان میں جیوتی نے بتایا کہ والد اور بھائی نے شوہر جتیندر کے بازو اور ٹانگیں پکڑیں جبکہ میں نے اس کا گلا دبا دیا۔

9 سال تک محبوبہ اور صرف دو ماہ بیوی رہنے والی جیوتی نے بتایا کہ جب جتیندر کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تو قتل کو خودکشی ظاہر کرنے کا منصوبہ بنایا تاکہ جرم ہمارے سر نہ جائے۔

جیوتی نے پولیس کو مزید بتایا کہ لاش کو بھائی اور والد کی مدد سے کھڑکی کی گرل پر لٹکا دیا تاکہ ایسا لگے کہ پھانسی لگا کر خودکشی کی ہے۔

جس کے بعد جیوتی نے پڑوسیوں کو بلاکر بتایا کہ جتیندر نے پھانسی لگا کر خودکشی کرلی۔ یہاں تک کہ پولیس کو بھی پہلے یہی لگا تھا۔

تاہم جب جتیندر کے بھائی اجے کمار نے جیوتی، اس کے والدین اور بھائی کے خلاف شکایت درج کرائی تو پوسٹ مارٹم ہوا جس میں چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا۔

پولیس کے مطابق تفتیش کے دوران جیوتی نے اعتراف جرم کرلیا اور پورا منصوبہ بیان کردیا۔

 

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لڑکیوں کا چست لباس، نادیہ خان کا بہروز سبزواری کے بیان پر طنز

لڑکیوں کا چست لباس، نادیہ خان کا بہروز سبزواری کے بیان پر طنز

 Feb 02, 2026 05:08 PM |
معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

 Feb 02, 2026 02:41 PM |
اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

Feb 02, 2026 12:29 PM |

متعلقہ

Express News

غزہ کیلئے جزوی ریلیف؟ اسرائیل نے رفح کراسنگ محدود طور پر کھول دی

Express News

فرانس میں بچوں کے دودھ میں زہریلے مواد کا انکشاف، سخت پابندیاں عائد کردی گئیں

Express News

ڈنمارک کے فوجیوں کی توہین؟ ٹرمپ کے خلاف ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے

Express News

جنگ بندی کی خلاف ورزی، اسرائیلی حملوں میں غزہ میں 32 فلسطینی شہید

Express News

اڈانی تنازع نے بھارتی حکومت کو عالمی سطح پر مشکل میں ڈال دیا

Express News

طالبان کیلئے نیا سفارتی جھٹکا، آسٹریلیا نے افغان سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو