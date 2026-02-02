لاہور سے پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں حصہ لینے کے لیے کولمبو، سری لنکا پہنچ گئی ۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں مشترکہ طور پر منعقد ہوگا، جس میں پاکستان اپنے گروپ میں نیدرلینڈز، امریکا اور بھارت کے خلاف میچز کھیلنے والا ہے۔
ٹیم کولمبو میں پہنچنے کے بعد کل آرام کرے گی اور پھر 4 فروری کو آئرلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلا جائے گا۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان گروپ مرحلے کا میچ 15 فروری کو ہونا تھا، البتہ حکومتی فیصلے کے تحت یہ میچ نہیں کھیلا جائے گا۔