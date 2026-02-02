ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں شرکت کیلیے قومی ٹیم کولمبو پہنچ گئی

ٹیم کولمبو میں پہنچنے کے بعد کل آرام کرے گی اور پھر 4 فروری کو آئرلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلا جائے گا

ویب ڈیسک February 02, 2026
facebook whatsup

لاہور سے پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں حصہ لینے کے لیے کولمبو، سری لنکا پہنچ گئی ۔

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں مشترکہ طور پر منعقد ہوگا، جس میں پاکستان اپنے گروپ میں نیدرلینڈز، امریکا اور بھارت کے خلاف میچز کھیلنے والا ہے۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کے بائیکاٹ کے باوجود بھارتی ٹیم کو سری لنکا جانا پڑے گا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان ٹیم لاہور سے سری لنکا کیلیے روانہ

ٹیم کولمبو میں پہنچنے کے بعد کل آرام کرے گی اور پھر 4 فروری کو آئرلینڈ کے خلاف وارم اپ میچ کھیلا جائے گا۔

پاکستان اور بھارت کے درمیان گروپ مرحلے کا میچ 15 فروری کو ہونا تھا، البتہ حکومتی فیصلے کے تحت یہ میچ نہیں کھیلا جائے گا۔

facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لڑکیوں کا چست لباس، نادیہ خان کا بہروز سبزواری کے بیان پر طنز

لڑکیوں کا چست لباس، نادیہ خان کا بہروز سبزواری کے بیان پر طنز

 Feb 02, 2026 05:08 PM |
معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

 Feb 02, 2026 02:41 PM |
اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

Feb 02, 2026 12:29 PM |

متعلقہ

Express News

سیریز جیتنے پاکستان آئے تھے سوچیں گے کیا غلطیاں ہوئیں، آسٹریلوی کپتان کی پریس کانفرس

Express News

ورلڈ کپ کے لیے جارہے ہیں جو بورڈ کہے گا وہی کریں گے، سلمان علی آغا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کیلیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کٹ کی رونمائی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان بھارت کیخلاف میچ کیوں نہیں کھیلے گا؟ وجوہات سامنے آ گئیں

Express News

پاکستان کا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ، بھارتی میڈیا آئی سی سی کو نئے راستے دکھانے لگا

Express News

غیر قانونی بولنگ ایکشن، آئی سی سی نے آل راؤنڈر پر پابندی عائد کر دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو