سونے کی قیمت میں مسلسل تیسرے روز بڑی کمی ریکارڈ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

ویب ڈیسک February 02, 2026
عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تیسرے دن مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت 215ڈالر کی بڑی نوعیت کی کمی سے 4ہزار 676ڈالر کی سطح پر آگئی۔

عالمی مارکیٹ میں کمی کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت بھی 21ہزار 500روپے کی کمی سے 4لاکھ 90ہزار 362روپے کی سطح پر آگئی

اس کے علاوہ فی دس گرام سونے کی قیمت 18ہزار 433روپے گھٹ کر 4لاکھ 20ہزار 406روپے کی سطح پر آگئی۔

فی تولہ چاندی کی قیمت 601 روپے کی کمی سے 8ہزار 504روپے کی سطح پر آگئی، فی دس گرام چاندی کی قیمت 516روپے کی کمی سے 7ہزار 205روپے کی سطح پر آگئی۔
