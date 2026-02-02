دہشتگرد حملوں کے بعد کوئٹہ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، ریڈ زون سیل

شہر کے داخلی اور خارجی راستوں میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکار ہائی الرٹ ہے

ویب ڈیسک February 02, 2026
facebook whatsup
کوئٹہ:

بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے بعد کوئٹہ شہر میں سیکورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی جبکہ ریڈ زون کے راستے سیل کر دیے گئے۔

پولیس کے مطابق ریڈ زون جانے والے راستوں میں کنٹینرز اور ٹرک کھڑے کر دیے گئے۔

امن وامان بحال کرنے کے لیے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکار ہائی الرٹ ہے، شہر بھر میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کا گشت جاری ہے۔

محکمہ داخلہ کے مطابق بلوچستان بھر میں دفعہ 144 نافذ ہے۔

دوسری جانب، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موبائل فون انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی معطل ہے۔

انٹرنیٹ سروس معطل ہونے سے صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ حافی برادری انٹرنیٹ سروس معطلی کے باعث مشکلات سے دو چار ہے۔

بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے بعد انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی تھی۔

ادھر ریلوے حکام کے مطابق جعفرایکسپریس، بولان میل اور چمن پسنجر ریل سروس تیسرے روز بھی معطل ہے۔ انتظامیہ کے مطابق گزشتہ روز رونماء ہونے والے واقعات کے باعث حفاظتی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

Feb 02, 2026 12:29 PM |
کبریٰ خان اور شازیہ وجاہت کا ’خاقان اور سبینہ‘ کی شیندی میں ڈانس، ویڈیو وائرل

کبریٰ خان اور شازیہ وجاہت کا ’خاقان اور سبینہ‘ کی شیندی میں ڈانس، ویڈیو وائرل

 Feb 02, 2026 12:18 PM |
اداکار عمرعالم کی فضا سے شادی کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل

اداکار عمرعالم کی فضا سے شادی کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل

 Feb 02, 2026 11:13 AM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم شہباز شریف کی دعوت پر وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سے ملاقات کی طے

Express News

لاہور؛ بچے کا مین ہول میں گرنے کا ایک اور واقعہ، سی سی ٹی وی فوٹیج منظرعام پر آگئی

Express News

امن و امان کو خطرہ، 180 افراد کے نام 3 ایم پی او فہرست میں شامل، نوٹیفیکیشن جاری

Express News

پنجاب میں 4 روزہ چھٹیاں، وزیراعلیٰ مریم نواز کا عوام کو اہم پیغام

Express News

امیرجماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دینے کا اعلان

Express News

بےضابطگییوں اور نیلامی میں ہیرپھیر  کی محکموں کو خود تحقیقات کرنے کا اختیار دے دیا گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو