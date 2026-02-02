ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کے بائیکاٹ کے باوجود بھارتی ٹیم کو سری لنکا جانا پڑے گا

پاکستان کی جانب سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق دونوں ٹیموں کے درمیان یہ میچ 15 فروری کو کولمبو میں شیڈول ہے تاہم پاکستان نے آئی سی سی کے بنگلادیش کے خلاف جانب دارانہ فیصلے پر احتجاجاً بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔
تاہم بھارت کو پاکستان کے بائیکاٹ کے اعلان کے باوجود سری لنکا لازمی جانا پڑے گا۔
بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بی سی سی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم آئی سی سی پروٹوکول کے مطابق سری لنکا جائے گی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم سری لنکا جائے گی اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ضابطوں پر عمل کرے گی۔
بی سی سی آئی ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ بھارتی ٹیم شیڈول کے مطابق پریکٹس بھی کرے گی اور پریس کانفرنس میں بھی شریک ہوگی۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم مقررہ وقت پر اسٹیڈیم پہنچے گی اور میچ ریفری کی جانب سے میچ منسوخ کیے جانے کا انتظار کرے گی۔
واضح رہے کہ پاکستان کے بائیکاٹ کی صورت میں بھارت کو بنا کھیلے ہی 2 پوائنٹس مل جائیں گے جبکہ اس کے نیٹ رن ریٹ پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔