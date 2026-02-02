اسنیپ چیٹ نے آسٹریلیا میں کم عمر صارفین کے 4 لاکھ سے زائد اکاؤنٹس بند کر دیے

آسٹریلیا کے آن لائن سیفٹی ریگولیٹر کے مطابق ٹیکنالوجی کمپنیاں اب تک 47 لاکھ کم عمر اکاؤنٹس بند کر چکی ہیں

ویب ڈیسک February 02, 2026
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

آسٹریلیا میں کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کے بعد اسنیپ چیٹ نے 16 سال سے کم عمر صارفین کے 4 لاکھ 15 ہزار اکاؤنٹس بلاک کر دیے ہیں۔

اسنیپ چیٹ نے پیر کو جاری بیان میں بتایا کہ دسمبر میں نافذ ہونے والے نئے قانون کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے، تاہم کمپنی نے خبردار کیا ہے کہ کچھ کم عمر بچے عمر کی تصدیق کے نظام کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔

نئے قانون کے مطابق اسنیپ چیٹ، میٹا، ٹک ٹاک اور یوٹیوب سمیت تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو 16 سال سے کم عمر افراد کے اکاؤنٹس روکنا لازم ہے۔ قانون پر عمل نہ کرنے کی صورت میں کمپنیوں کو 4 کروڑ 95 لاکھ آسٹریلوی ڈالر تک جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

آسٹریلیا کے آن لائن سیفٹی ریگولیٹر کے مطابق ٹیکنالوجی کمپنیاں اب تک مجموعی طور پر 47 لاکھ کم عمر اکاؤنٹس بند کر چکی ہیں، جسے حکام نے اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔

اسنیپ چیٹ کا کہنا ہے کہ عمر جانچنے کی موجودہ ٹیکنالوجی میں دو سے تین سال تک کی غلطی ہو سکتی ہے، جس کے باعث بعض کم عمر بچے پابندی سے بچ نکلتے ہیں، جبکہ کچھ 16 سال سے زائد عمر کے صارفین غلطی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔

کمپنی نے آسٹریلوی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایپ اسٹورز کو صارفین کی عمر کی تصدیق کا پابند بنایا جائے تاکہ قانون پر مؤثر عمل درآمد ممکن ہو سکے۔

اسنیپ چیٹ کا مؤقف ہے کہ مکمل پابندی درست حل نہیں اور چونکہ یہ پلیٹ فارم بنیادی طور پر پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے نوعمروں کو قریبی دوستوں اور خاندان سے کاٹ دینا انہیں زیادہ محفوظ نہیں بناتا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

 Feb 02, 2026 02:41 PM |
اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

Feb 02, 2026 12:29 PM |
کبریٰ خان اور شازیہ وجاہت کا ’خاقان اور سبینہ‘ کی شیندی میں ڈانس، ویڈیو وائرل

کبریٰ خان اور شازیہ وجاہت کا ’خاقان اور سبینہ‘ کی شیندی میں ڈانس، ویڈیو وائرل

 Feb 02, 2026 12:18 PM |

متعلقہ

Express News

غزہ کیلئے جزوی ریلیف؟ اسرائیل نے رفح کراسنگ محدود طور پر کھول دی

Express News

فرانس میں بچوں کے دودھ میں زہریلے مواد کا انکشاف، سخت پابندیاں عائد کردی گئیں

Express News

ڈنمارک کے فوجیوں کی توہین؟ ٹرمپ کے خلاف ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے

Express News

جنگ بندی کی خلاف ورزی، اسرائیلی حملوں میں غزہ میں 32 فلسطینی شہید

Express News

اڈانی تنازع نے بھارتی حکومت کو عالمی سطح پر مشکل میں ڈال دیا

Express News

طالبان کیلئے نیا سفارتی جھٹکا، آسٹریلیا نے افغان سفارتخانہ بند کرنے کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو