وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر 14 سالہ تائیکوانڈو اسٹار عائشہ ایاز کو 3 لاکھ روپے کا انعام

عائشہ ایاز عالمی مقابلوں میں 150 سے زائد میڈلز جیتنے والی واحد پاکستانی کھلاڑی ہیں

اسپورٹس ڈیسک February 02, 2026
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سوات سے تعلق رکھنے والی 14 سالہ تائیکوانڈو اسٹار عائشہ ایاز کو تین لاکھ روپے کا انعام دے دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق پنجاب کے صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب نے اسپورٹس بورڈ پنجاب کی طرف سے عائشہ ایاز کو چیک پیش کیا۔

صوبائی وزیر کھیل نے عائشہ ایاز کو ذاتی طور پر ایک لاکھ روپے کا انعام بھی دیا۔

سوات کی رہائشی عائشہ ایاز پاکستان کی سب سے کم عمر بین الاقوامی تائیکوانڈو ایتھلیٹ ہیں۔ انہوں نے صرف 14 سال کی عمر میں 11 بین الاقوامی میڈلز جیتے ہیں۔

عائشہ ایاز عالمی مقابلوں میں 150 سے زائد میڈلز جیتنے والی واحد پاکستانی کھلاڑی ہیں۔

عائشہ ایاز نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صوبائی وزیر کھیل کا شکریہ ادا کیا۔

صوبائی وزیر کھیل نے عائشہ ایاز کے روشن مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عائشہ ایاز مستقبل میں اولمپکس میں پاکستان کا نام روشن کریں گی۔

صوبائی وزیر کھیل نے کہا کہ عائشہ ایاز سوات کی نہیں بلکہ پاکستان کی بیٹی ہیں۔ ان جیسی بچیاں ہم سب کا فخر ہیں۔

فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نوجوان ایتھلیٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہیں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ عائشہ ایاز جیسے باصلاحیت کھلاڑیوں کی سرپرستی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔

اس موقع پر وائس چیئرمین ملک سلیمان اور سیکرٹری اسپورٹس محمد علی بھی موجود تھے۔

 
