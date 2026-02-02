ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کا بائیکاٹ کا فیصلہ، بی سی سی آئی کا آئی سی سی کی حمایت کا اعلان

بی سی سی آئی نے پاکستان کے ورلڈکپ میں بھارت کے خلاف میچ سے دستبرداری پر آئی سی سی کی حمایت کردی۔
گزشتہ روز انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے اسپورٹس مین اسپرٹ سے متعلق ایک اہم بیان جاری کیا گیا، جس میں کھیل کے آداب پر زور دیا گیا۔
اس حوالے سے بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) کے نائب صدر راجیو شکلا نے لوک سبھا میں دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ بورڈ آئی سی سی کے مؤقف سے مکمل اتفاق کرتا ہے، تاہم اس معاملے پر کوئی حتمی ردِعمل اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک آئی سی سی سے براہِ راست بات چیت نہیں ہو جاتی۔
ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کا فی الحال آئی سی سی کو باضابطہ خط لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔
کرک انفو کے مطابق پی سی بی آئی سی سی کے اتوار کی شب جاری بیان کو اس بات کا ثبوت سمجھتا ہے کہ عالمی ادارہ پاکستان کے مؤقف کو سمجھتا ہے، اس لیے مزید وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی۔