ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کا بائیکاٹ کا فیصلہ، بی سی سی آئی کا آئی سی سی کی حمایت کا اعلان

بھارتی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پی سی بی کا فی الحال آئی سی سی کو باضابطہ خط لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے

اسپورٹس ڈیسک February 02, 2026
facebook whatsup

بی سی سی آئی نے پاکستان کے ورلڈکپ میں بھارت کے خلاف میچ سے دستبرداری پر آئی سی سی کی حمایت کردی۔

گزشتہ روز انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کی جانب سے اسپورٹس مین اسپرٹ سے متعلق ایک اہم بیان جاری کیا گیا، جس میں کھیل کے آداب پر زور دیا گیا۔

اس حوالے سے بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) کے نائب صدر راجیو شکلا نے لوک سبھا میں دیے گئے بیان میں کہا ہے کہ بورڈ آئی سی سی کے مؤقف سے مکمل اتفاق کرتا ہے، تاہم اس معاملے پر کوئی حتمی ردِعمل اس وقت تک نہیں دیا جائے گا جب تک آئی سی سی سے براہِ راست بات چیت نہیں ہو جاتی۔

ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کا فی الحال آئی سی سی کو باضابطہ خط لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔

کرک انفو کے مطابق پی سی بی آئی سی سی کے اتوار کی شب جاری بیان کو اس بات کا ثبوت سمجھتا ہے کہ عالمی ادارہ پاکستان کے مؤقف کو سمجھتا ہے، اس لیے مزید وضاحت کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

 Feb 02, 2026 02:41 PM |
اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

Feb 02, 2026 12:29 PM |
کبریٰ خان اور شازیہ وجاہت کا ’خاقان اور سبینہ‘ کی شیندی میں ڈانس، ویڈیو وائرل

کبریٰ خان اور شازیہ وجاہت کا ’خاقان اور سبینہ‘ کی شیندی میں ڈانس، ویڈیو وائرل

 Feb 02, 2026 12:18 PM |

متعلقہ

Express News

سیریز جیتنے پاکستان آئے تھے سوچیں گے کیا غلطیاں ہوئیں، آسٹریلوی کپتان کی پریس کانفرس

Express News

ورلڈ کپ کے لیے جارہے ہیں جو بورڈ کہے گا وہی کریں گے، سلمان علی آغا

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کیلیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کٹ کی رونمائی

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان بھارت کیخلاف میچ کیوں نہیں کھیلے گا؟ وجوہات سامنے آ گئیں

Express News

پاکستان کا بھارت سے نہ کھیلنے کا فیصلہ، بھارتی میڈیا آئی سی سی کو نئے راستے دکھانے لگا

Express News

غیر قانونی بولنگ ایکشن، آئی سی سی نے آل راؤنڈر پر پابندی عائد کر دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو