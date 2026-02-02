رکن پنجاب اسمبلی نے دوران اجلاس عظمیٰ بخاری کو جھوٹی قرار دے دیا

ماں اور بیٹی کے کھلے مین ہول میں گرنے کی سچ خبر کو یہ آکر کہتی ہیں کہ خبر جھوٹی ہے، خالد نثار ڈوگر

اسٹاف رپورٹر February 02, 2026
لاہور:

رکن پنجاب اسمبلی خالد نثار ڈوگر نے پنجاب اسمبلی میں اجلاس کے دوران صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کو جھوٹی قرار دے دیا۔

ایوان میں دیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ ماں اور بیٹی کے کھلے مین ہول میں گرنے کی سچ خبر کو یہ آکر کہتی ہیں کہ خبر جھوٹی ہے، یہ عظمیٰ بخاری نہیں عظمی جھوٹی ہیں، انہیں ایوان میں آکر معافی مانگنی چاہیے۔

چیئر پرسن شوکت راجہ نے خالد ڈوگر کو مزید بات کرنے سے روک دیا اور کہا کہ وہ قابل احترام منسٹر ہیں میں آپ کے الفاظ حذف کرتا ہوں۔ 

پارلیمانی سیکریٹری خالد رانجھا نے ایوان میں گفتگو میں کہا کہ وزیر اطلاعات عظمی بخاری نے میڈیا پر آکر نہ صرف لواحقین سے معافی مانگی بلکہ پوری قوم سے مانگی، یہ اخلاقی جرأت کسی کسی میں ہوتی ہے، اس اخلاقی جرأت کا مظاہرہ عظمی بخاری نے کیا اس لیے ان کو تنقید کا نشانہ بنانا غلط ہے۔
