کراچی:
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آب گاہوں (ویٹ لینڈز) کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں ویٹ لینڈز کو ماحول، غذائی تحفظ اور موسمیاتی استحکام کی شہ رگ قرار دیتے ہوئے ان کے تحفظ کے لیے فوری اجتماعی اقدامات اٹھانے پر زور دیا ہے۔
بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جب ویٹ لینڈز تباہ ہوتے ہیں تو فطرت کی آواز دب جاتی ہے اور ان کی بربادی کی سب سے بھاری قیمت ہمیشہ غریب اور کمزور طبقات کو چکانا پڑتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے، اس لیے پاکستان اپنے ویٹ لینڈز بشمول دریاؤں، جھیلوں، مینگرووز اور نازک ڈیلٹائی سسٹم کو نظرانداز کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
چیئرمین پیپلز پارٹی نے سندھ کے ویٹ لینڈز اور مینگرووز کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نسلوں سے ساحلی آبادیوں کو قدرتی آفات سے محفوظ رکھا ہے اور ہمیشہ سے لاکھوں افراد کے روزگار کا سہارا بنے رہے ہیں۔
بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ویٹ لینڈز اور مینگرووز کا تحفظ صرف ماحولیاتی ضرورت ہی نہیں بلکہ سماجی انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ پیپلز پارٹی اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ماحولیاتی اقدامات کی بنیاد عوام کی بہبود پر ہونی چاہیے۔
انہوں نے حکومتوں، کمیونٹیز اور نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ ویٹ لینڈز کے محافظ بنیں اور قدرتی وسائل کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے تاکہ مستقبل کی نسلوں کے لیے پائیدار ترقی ممکن ہو سکے۔
بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ انسان اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی ہی ایک محفوظ، سرسبز اور امید سے بھرپور مستقبل کی راہ ہے۔