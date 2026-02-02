انگلینڈ لائنز کیخلاف ٹی ٹوئنٹی، ایک روزہ سیریز کیلیے پاکستان شاہینز کے اسکواڈ کا اعلان

شامل حسین دونوں سیریز میں پاکستان شاہینز کی قیادت کریں گے

محمد یوسف انجم February 02, 2026
پی سی بی نے انگلینڈ لائنز کیخلاف ٹی ٹوئنٹی اور ایک روزہ سیریز کیلیے پاکستان شاہینز کے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کردیا۔

تفصیلات کے مطابق دونوں ٹیموں کے مابین وائٹ بال فارمیٹ کی سیریز متحدہ عرب امارات میں کھیلی جائے گی۔

تمام میچز ابو ظہبی کے اسٹیڈیم اوول میں ہوں گے۔

تین میچوں پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز 20 فروری سے شروع ہوگی جبکہ پانچ میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز 27 فروری سے 9 مارچ تک کھیلی جائے گی۔

شامل حسین دونوں سیریز میں پاکستان شاہینز کی قیادت کریں گے۔

ان کے علاوہ عبدالصمد، حسن نواز، معاذ صداقت اور سعد خان، سمیر منہاس اور عرفات منہاس بھی اسکواڈ میں شامل ہیں۔

روحیل نذیر اور سعد بیگ وکٹ کیپنگ کریں گے جبکہ اسپن بولنگ کی ذمہ داری سعد مسعود اور سفیان مقیم اٹھائیں گے۔

فاسٹ بولرز میں علی رضا، احمد دانیال، عاکف جاوید، محمد سلمان اور شاہد عزیز شامل ہیں۔

پاکستان شاہینز کا سات روزہ تربیتی کیمپ 11 سے 17 فروری تک کراچی میں ہوگا۔

سابق کپتان سرفراز احمد شاہینز کے مینٹور اور مینجر ہوں گے۔ اعجاز احمد جونیئر ہیڈ کوچ، منصور امجد فیلڈنگ کوچ اور اعزاز چیمہ بولنگ کوچ کے فرائض نبھائیں گے۔

پاکستان شاہینز اسکواڈ:

شامل حسین، عبدالصمد، عرفات منہاس، احمد دانیال، عاکف جاوید، علی رضا، حسن نواز، معاذ صداقت، محمد سلمان، روحیل نذیر، سعد بیگ، سعد خان، سعد مسعود، سمیر منہاس، شاہد عزیز اور سفیان مقیم

 
