ٹیموتھی شلمیٹ اور کائیلی جینر لاس اینجلس میں شادی شدہ جوڑے کی طرح ایک ساتھ رہ رہے ہیں

ویب ڈیسک February 02, 2026
معروف فرانسیسی اداکار ٹیموتھی شلمیٹ نے سوشل میڈیا انفلوئنسر کائیلی جینر کے ساتھ شادی کا اشارہ دیدیا۔ ٹیموتھی شلمیٹ نے مداحوں کو اپنی محبت بھرے زندگی کی ایک نادر جھلک دکھائی، اور کہا جا سکتا ہے کہ رومانس کے افواہوں میں شدت آ گئی ہے۔

غیر ملکی خبررساں ادارے ’اے ایف پی کی رپورٹ‘ کے مطابق ایک انٹریو کے دوران معروف فرانسیسی اداکار ٹیموتھی شیلمیٹ سے سوال کیا گیا کہ ’کیا آپ کی گرل فرینڈ ہے؟‘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جس پر اداکار نے ہچکچائے بغیر جواب دیا ’جی ہاں‘۔ 

میزبان نے اگلا سوال کیا کہ ’کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی شادی کریں گے’؟

انہوں نے پھر جواب دیا کہ آپ نے بہت پرسنل سوال پوچھ لیا ہے اور آپ مجھے مشکل میں ڈالنے والے ہیں، تاہم پھر انہوں نے فوری مسکراتے ہوئے جواب دیا ’جی ہاں‘۔ 

جب انٹرویو لینے والے نے شرارتاً پوچھا کہ کیا ہمیں بھی شادی میں مدعو کیا جائے گا؟ شلمیٹ نے مسکراتے ہوئے پوچھا ’ہم سے کیا مراد ہے، آپ سب، جس پر وہاں موجود لوگ ہنس پڑے۔ 

یاد رہے کہٹیموتھی شلیمیٹ 2023 سے امریکی کاروباری خاتون اور سوشل میڈیا انفلوئنسر کائیلی جینز کو خاموشی سے ڈیٹ کررہے ہیں جو سب سے پہلے بیونسے کے کنسرٹ میں عوامی طور پر ایک ساتھ دکھائی دیے۔ 

ذرائع نے ان کےتعلقات کو بہت سنجیدہ قرار دیا ہے کہ یہ افواہیں ہیں کہ اس سال منگنی بھی ہو سکتی ہے۔

رپورٹس کے مطابق وہ لاس اینجلس میں ایک شادی شدہ جوڑے کی طرح ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ 

ہالی ووڈ فلم مارٹی سپریم کے لیے بہترین اداکار کا کریٹکس چوائس ایوارڈ وصول کرتے ہوئے شلیمیٹ نے کائیلی جینز کی محبت اور بھرپور حمایت پر خصوصی طورپر شکریہ ادا کیا۔

تاہم، کیمرے میں قید ہونے والا یہ منظر فوری ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا اور مداح ان کی شاد کی افواہیں اڑانے لگے۔  
