اچھرہ صرافہ مارکیٹ سے کروڑوں کا سونا ہتھیانے کا معمہ حل

ملزم تاجروں سے سونا ہتھیانے کے بعد مارکیٹ سے فرار ہو گیا تھا

ویب ڈیسک February 02, 2026
اچھرہ صرافہ مارکیٹ کے تاجروں سے دھوکہ دہی سے کروڑوں روپے کا سونا ہتھیانے کا معمہ حل ہوگیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق ڈی آئی جی انویسٹی گیشن سید ذیشان رضا نے تھانہ اچھرہ میں میڈیا نمائندوں سے اہم پریس کانفرنس میں بتایا کہ اچھرہ صرافہ مارکیٹ کے تاجروں سے دھوکہ دہی سے کروڑوں روپے کا سونا ہتھیانے والے ملزم سے 15 کروڑ سے زائد مالیت کی برآمدگی کرلی گئی ہے۔

ملزم سے 1734 گرام سونا برآمد اور 3 کروڑ سے زائد نقدی بھی برآمد کی ہے۔ اس کے علاوہ  ملزم سے کروڑوں مالیت کی گاڑیاں اور دیگر قیمتی سامان بھی برآمد ہوا۔

ڈی آئی جی انویسٹی گیشن نے بتایا کہ ملزم تاجروں سے سونا ہتھیانے کے بعد مارکیٹ سے فرار ہو گیا تھا۔ یہ ایک سوچی سمجھی واردات تھی اور واردات کرنے سے پہلے ملزم اپنا گھر اور اپنی گاڑیاں بیچ چکا تھا۔

انہوں نے کہا کہ ایف ائی آر ہونے کے فوری بعد انویسٹیگیشن پولیس کی مختلف ٹیمز کو ٹاسکنگ دی گئی ہے۔ اس سلسلہ  ہم نے اس بات کو بھی  یقینی بنایا کہ ملزم بیرون ملک فرار نہ ہو اور جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے۔

سید ذیشان رضا نے بتایا کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور ہیومن انٹیلیجنس دونوں پہلوؤں سے تفتیش عمل میں لائی گئی ، تاکہ ریکوری زیادہ سے زیادہ ہو۔ ملزم کے خلاف متعلقہ تھانہ میں 20 مقدمات درج ہیں۔
