وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں سائیکلنگ کے فروغ کیلیے بڑا اقدام

سرکاری اسکولوں میں اس کی عملی مینجمنٹ اسلام آباد سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے سپرد ہوگی

اسپورٹس ڈیسک February 02, 2026
وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں سائیکلنگ کے فروغ کے لیے بڑا قدم اٹھالیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات کے لیے 300 سائیکلیں فراہم کردی گئیں۔

حکام کا کہنا ہے کہ سائیکلنگ کے اقدام کا مقصد نوجوانوں میں صحت مند طرزِ زندگی کو فروغ دینا اور ماحول دوست سفری ذرائع کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔

منصوبے کی نگرانی پاکستان اسپورٹس بورڈ (پی ایس بی) کرے گا جبکہ سرکاری اسکولوں میں اس کی عملی مینجمنٹ اسلام آباد سائیکلنگ ایسوسی ایشن کے سپرد ہوگی۔

حکام کا کہنا ہے کہ سائیکلنگ کا اقدام طلبہ کی جسمانی صحت بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوگا اور طلبہ کا کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں کی طرف رجحان بھی بڑھائے گا۔

 
