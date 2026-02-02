لندن: بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کی طبیعت انتہائی ناساز، رات گئے اسپتال منتقل

ایم کیو ایم کے بانی و قائد  کو اتوار کی شب ڈاکٹروں کے مشورے پر خون چڑھایا جارہا ہے، پارٹی کا بیان

ویب ڈیسک February 02, 2026
متحدہ قومی موومنٹ (ایم کیو ایم لندن) کے بانی الطاف حسین کی طبیعت خراب ہونے کے بعد اتوار کی رات انہیں لندن کے اسپتال میں داخل کرایا گیا۔

رپورٹ کے مطابق پیر کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں ایم کیو ایم لندن نے کہا کہ "ایم کیو ایم کے بانی و قائد  الطاف حسین کو اتوار کی شب ڈاکٹروں کے مشورے پر خون چڑھایا جارہا ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ جناب الطاف حسین کو طبیعت ناساز ہونے پر اتوار کی شام کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔

قبل ازیں رات تقریبا 3 بج کر 20 منٹ کے قریب کیے گئے ایک پیغام میں پارٹی نے کہا کہ ایم کیو ایم کے بانی وقائد جناب الطاف حسین کا اتوار کی شب ڈاکٹروں نے لندن کے اسپتال میں طبی معائنہ کیا، انہیں انجیکشن لگایا گیا اور جسم میں نقاہت کے پیش نظر ڈرپ چڑھائی گئی، کل بروزپیر ڈاکٹروں کی ٹیم جناب الطاف حسین کا تفصیلی معائنہ کرے گی۔

پوسٹ میں کہا کہ ’جناب الطا ف حسین کوطبیعت کی ناسازی کے باعث اتوار کی شام اسپتال لے جایا گیا تھا جہاں ابتدائی معائنہ کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں اسپتال میں داخل کرلیا ہے۔ ایم کیوایم کی رابطہ کمیٹی نے کہاہے کہ بانی وقائد جناب الطاف حسین کی صحت کے حوالے سے جیسے جیسے تازہ ترین معلومات حاصل ہوتی رہیں گی،ہم ویسے ویسے کارکنان وعوام کو آگاہ کرتے رہیں گے۔

الطاف حسین کو گزشتہ سال جولائی میں بھی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، اس وقت ایم کیو ایم کے لندن میں مقیم رہنما مصطفیٰ عزیزآبادی نے بتایا تھا کہ الطاف حسین کا مقامی اسپتال میں طبی معائنہ کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی حالت کا اندازہ لگانے کے لیے ابتدائی معائنے کیے اور تشخیصی ٹیسٹ تجویز کیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے بھی خون کی منتقلی کی سفارش کی تھی، جس کا انتظام کیا گیا تھا۔

الطاف حسین 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے لندن میں خود ساختہ جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، انہوں نے 1992 میں سیاسی پناہ کی درخواست کی اور بعد میں برطانوی شہریت حاصل کر لی۔

پاکستانی حکام نے بارہا پاکستان میں تشدد کو ہوا دینے کے الزامات پر ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔

وہ 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے، الطاف حسین نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز ایک طالب علم کے طور پر کیا اور 1978 میں عظیم احمد طارق کے ساتھ مل کر آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن (APMSO) کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 1984 میں ایم کیو ایم کی بنیاد رکھی۔
