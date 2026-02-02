اداکار عمرعالم کی فضا سے شادی کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل

پاکستانی اداکار عمر عالم کی شادی کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہیں جن میں دلہا اور دلہن بھی ڈانس کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ 

عمر عالم ایک معروف پاکستانی ٹی وی اور فلم اداکار ہیں جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز تھیٹر سے کیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انہیں ڈرامہ سیریل ’شہنائی‘ سے بھرپور شہرت ملی اور وہ فیچر فلم ’پرچی‘ میں بھی نظر آئے جب کہ تماشا سیزن 1 جیتنے کے بعد عمر عالم گھر گھر پہچانے جانے لگے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان کے دیگر نمایاں ڈراموں میں پہلی سی محبت، ٹیکسالی گیٹ، رقصِ بسمیل، گرو اور رسمِ وفا شامل ہیں، جہاں ان کی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حال ہی میں مداحوں نے یاسر حسین کے مقبول تھیٹر پراجیکٹ ’منکی بزنس‘ میں بھی ان کے کام کو بے حد پسند کیا۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حال ہی میں عمر عالم نے فضا عمر کے ساتھ شادی کی، جو ایک شاندار اور ستاروں سے سجی تقریب تھی۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اس شادی میں ہانیہ عامر، ایمن خان، منال خان، منشا پاشا، مومنہ اقبال، ژالے سرحدی، شہریار منور، یشما گل، یاسر نواز، ندا یاسر، یاسر حسین اور دیگر کئی معروف شخصیات نے شرکت کی۔

بارات کے موقع پر عمر عالم نے آف وائٹ رنگ کی روایتی شیروانی کے ساتھ قلہ پہنا، جب کہ ان کی دلہن فضا نے گہرے سرخ رنگ کا بھارتی اسٹائل لہنگا اور چولی زیب تن کی۔ 

عمر عالم کی کراچی میں منعقد ہونے والی یہ شاندار شادی کی تقریب گزشتہ رات ہوئی، جو معروف شوبز شخصیات کی موجودگی کے باعث سوشل میڈیا پر فوراً ہی خبروں کی زینت بن گئی۔

عمر عالم کو انڈسٹری کے دوستانہ اور خوش مزاج اداکاروں میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کے تعلقات کئی سپر اسٹارز کے ساتھ خوشگوار ہیں۔

ان کے دوستوں نے نہ صرف شادی میں شرکت کی بلکہ تقریبات میں بھرپور انداز سے حصہ بھی لیا۔

کئی مشہور شخصیات کو رقص کرتے دیکھا گیا، جن میں خود دلہا دلہن بھی شامل تھے۔

منشا پاشا، ژالے سرحدی، شفاعت علی، یاسر حسین، مشیل ممتاز اور دیگر دوستوں نے اپنے عزیز دوست کی خوشی میں دل کھول کر ڈانس کیا۔  
