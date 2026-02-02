عالمی سطح پر سونے اور تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی

ٹریڈنگ کے دوران سونے کی قیمت میں تین فیصد سے زائد کمی دیکھی گئی

ویب ڈیسک February 02, 2026
عالمی مارکیٹ میں سونے اور تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔

سونے کی قیمت

تفصیلات کے مطابق بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا کافی نیچے گیا ہے اور اس کے نتیجے میں مقامی بازاروں میں بھی قیمتیں گھٹ رہی ہیں۔ ٹریڈنگ کے دوران سونے کی قیمت میں تین فیصد سے زائد کمی دیکھی گئی۔

ایک رپورٹ کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت قریب 47 ڈالر کی کمی سے 4,332 ڈالرز فی اونس تک آگئی ہے جس سے پاکستان سمیت کوریا، چین، جاپان اور سنگاپور جیسے ممالک میں بھی فی تولہ اور دس گرام سونے کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔

تیل کی قیمت

دوسری جانب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 3 فیصد تک کمی ریکارڈ ہوئی جس کی وجہ عالمی سپلائی میں نرمی اور سپلائی صورتحال میں تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ برینٹ خام تیل 67 جبکہ ڈبلیو ٹی آئی 63 ڈالر فی بیرل میں فروخت ہورہا ہے۔

تیل کی قیمتوں میں کمی نے توانائی سیکٹر کے نرخوں پر نمایاں اثر ڈالا ہے خاص طور پر جب مارکیٹ میں توازن یا سپلائی کی کمزوری دیکھی جا رہی ہے۔ 

سونے اور تیل دونوں کی قیمتوں میں کمی نے بین الاقوامی منڈیوں پر مندی کا اثر ڈالا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق عالمی معیشت میں طلب میں سست روی، ڈالر کے مضبوط ہونے یا جغرافیائی سیاسی حالات میں تبدیلیاں بھی قیمتوں پر اثرانداز ہورہی ہیں۔
