امریکی موسیقی کے لیجنڈ مائیکل جیکسن کی زندگی پر بننے والی فلم ’مائیکل‘ کا پہلا ٹریلر منظرِ عام پر آتے ہی سوشل میڈیا اور فلمی حلقوں میں موضوعِ بحث بن گیا ہے۔
ٹریلر دیکھنے کے بعد مداحوں نے پرجوش ردِعمل دیتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ یہ بایوپک پاپ کنگ کے کیریئر کو شاندار انداز میں پیش کرے گی، جبکہ فلم 14 اپریل کو سنیما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔
فلم سازوں کے مطابق اس منصوبے میں مائیکل جیکسن کی زندگی کے مختلف ادوار کو یکجا کیا گیا ہے، جن میں ان کا موسیقی کا سفر، شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے کی کہانی اور پیشہ ورانہ سطح پر درپیش مشکلات شامل ہیں۔ تاہم اس بایوپک میں ان تنازعات اور الزامات کو مرکزی حصہ نہیں بنایا گیا جو برسوں تک ان کے گرد گھومتے رہے، بلکہ زیادہ توجہ ان کی فنکارانہ جدوجہد اور کیریئر کے نشیب و فراز پر رکھی گئی ہے۔
فلم میں مائیکل جیکسن کا کردار ان کے حقیقی بھتیجے جیفر جیکسن ادا کر رہے ہیں، جو اس کے ذریعے اپنی پہلی بڑی فلم میں جلوہ گر ہوں گے۔ ٹریلر میں انہیں گلوکار کے مخصوص انداز میں چلتے، گفتگو کرتے، گاتے اور مشہورِ زمانہ مون واک کرتے دکھایا گیا ہے۔ ان کی آواز کی نرمی اور رقص کی درستگی نے کئی ناظرین کو متاثر کیا، تاہم کچھ افراد نے یہ رائے بھی دی کہ میک اپ کے ذریعے انہیں مرحوم گلوکار سے مزید مشابہ بنایا جا سکتا تھا۔
ٹریلر کے چند مناظر میں کم عمر مائیکل جیکسن کو ایک پروڈیوسر کی ہدایت پر گاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ مختصر دورانیے کے باوجود اس میں ان کے منفرد ڈانس مووز اور اسٹیج پر چھا جانے والی توانائی کی جھلک بھی شامل کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر ٹریلر نے مداحوں کے تجسس کو بڑھا دیا ہے اور اب سب کی نظریں اپریل میں ہونے والی فلم کی ریلیز پر مرکوز ہیں۔