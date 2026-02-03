مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم ’مائیکل‘ کا پہلا ٹریلر جاری، شائقین پرجوش

اس فلم میں مائیکل جیکسن کی زندگی کے مختلف ادوار کو یکجا کیا گیا ہے

ویب ڈیسک February 03, 2026
facebook whatsup
825
مائیکل جیکسن 825 ملین ڈالر کمائی کے ساتھ اس فہرست میں پہلے نمبر پر رہے۔ فوٹو: فائل

امریکی موسیقی کے لیجنڈ مائیکل جیکسن کی زندگی پر بننے والی فلم ’مائیکل‘ کا پہلا ٹریلر منظرِ عام پر آتے ہی سوشل میڈیا اور فلمی حلقوں میں موضوعِ بحث بن گیا ہے۔

ٹریلر دیکھنے کے بعد مداحوں نے پرجوش ردِعمل دیتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ یہ بایوپک پاپ کنگ کے کیریئر کو شاندار انداز میں پیش کرے گی، جبکہ فلم 14 اپریل کو سنیما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔

فلم سازوں کے مطابق اس منصوبے میں مائیکل جیکسن کی زندگی کے مختلف ادوار کو یکجا کیا گیا ہے، جن میں ان کا موسیقی کا سفر، شہرت کی بلندیوں تک پہنچنے کی کہانی اور پیشہ ورانہ سطح پر درپیش مشکلات شامل ہیں۔ تاہم اس بایوپک میں ان تنازعات اور الزامات کو مرکزی حصہ نہیں بنایا گیا جو برسوں تک ان کے گرد گھومتے رہے، بلکہ زیادہ توجہ ان کی فنکارانہ جدوجہد اور کیریئر کے نشیب و فراز پر رکھی گئی ہے۔

فلم میں مائیکل جیکسن کا کردار ان کے حقیقی بھتیجے جیفر جیکسن ادا کر رہے ہیں، جو اس کے ذریعے اپنی پہلی بڑی فلم میں جلوہ گر ہوں گے۔ ٹریلر میں انہیں گلوکار کے مخصوص انداز میں چلتے، گفتگو کرتے، گاتے اور مشہورِ زمانہ مون واک کرتے دکھایا گیا ہے۔ ان کی آواز کی نرمی اور رقص کی درستگی نے کئی ناظرین کو متاثر کیا، تاہم کچھ افراد نے یہ رائے بھی دی کہ میک اپ کے ذریعے انہیں مرحوم گلوکار سے مزید مشابہ بنایا جا سکتا تھا۔

ٹریلر کے چند مناظر میں کم عمر مائیکل جیکسن کو ایک پروڈیوسر کی ہدایت پر گاتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جبکہ مختصر دورانیے کے باوجود اس میں ان کے منفرد ڈانس مووز اور اسٹیج پر چھا جانے والی توانائی کی جھلک بھی شامل کی گئی ہے۔ مجموعی طور پر ٹریلر نے مداحوں کے تجسس کو بڑھا دیا ہے اور اب سب کی نظریں اپریل میں ہونے والی فلم کی ریلیز پر مرکوز ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم ’مائیکل‘ کا پہلا ٹریلر جاری، شائقین پرجوش

مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم ’مائیکل‘ کا پہلا ٹریلر جاری، شائقین پرجوش

 Feb 03, 2026 12:50 PM |
’آپ مجھے بھکاری کے طور پر پیش کررہے ہیں‘، سینئر اداکار یوٹیوبرز پر برس پڑے

’آپ مجھے بھکاری کے طور پر پیش کررہے ہیں‘، سینئر اداکار یوٹیوبرز پر برس پڑے

Feb 03, 2026 12:09 PM |
نکاح خواں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اداکار عمر عالم نے دلچسپ واقعہ بتادیا

نکاح خواں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ اداکار عمر عالم نے دلچسپ واقعہ بتادیا

Feb 03, 2026 11:59 AM |

متعلقہ

Express News

گریمی ایوارڈ جیتتے ہی گلوکارہ بلی ایلش کا امریکی امیگریشن ادارے کے خلاف سخت بیان

Express News

لڑکیوں کا چست لباس، نادیہ خان کا بہروز سبزواری کے بیان پر طنز

Express News

معروف اداکار نے کائیلی جینر کیساتھ شادی کا اشارہ دیدیا 

Express News

اداکارہ لائبہ خان کے شوہر کے پہلے سے شادی شدہ ہونے کی افواہ

Express News

کبریٰ خان اور شازیہ وجاہت کا ’خاقان اور سبینہ‘ کی شیندی میں ڈانس، ویڈیو وائرل

Express News

اداکار عمرعالم کی فضا سے شادی کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو