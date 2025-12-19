الیکشن کمیشن آف پاکستان (ای سی پی) نے تمام اراکین اسمبلی کو اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے 31 دسمبر 2025 تک جمع کروانے کی ہدایت کردی۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے جمع کرانے کی حتمی تاریخ 31 دسمبر 2025 مقرر کی گئی ہے اور تمام اراکین کے لیے مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس کے گوشوارے کو جمع کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔
اعلامیے کے مطابق گوشوارے شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے اثاثوں اور واجبات سمیت جمع کرانا ہوں گے اور الیکشن ایکٹ کے تحت گوشوارے مقررہ فارم بی پر جمع کروانا لازم ہے۔
مقررہ تاریخ تک گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے نام یکم جنوری کو شائع کیے جائیں گے اور پھر پندرہ جنوری تک گوشوارے جمع نہ کرانے والے اراکین کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔
الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ گوشوارے جمع ہونے تک معطل اراکین پارلیمنٹ یا اسمبلی کی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے جبکہ غلط معلومات فراہم کرنے والے اراکین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
الیکشن کمیشن ترجمان نے کہا کہ غلط بیانی ثابت ہونے پر ایک سو بیس دن کے اندر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ترجمان نے کہا کہ فارم بی الیکشن کمیشن سیکرٹریٹ اور متعلقہ دفاتر یا ویب سائٹ سے مفت حاصل کیا جا سکتا ہے۔
الیکشن کمیشن نے تمام اراکین کو مقررہ مدت میں گوشوارے جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔