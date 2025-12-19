تمام اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کو اثاثوں اور واجبات کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت

الیکشن کمیشن نے 31 دسمبر کی حتمی تاریخ جاری کردی، یکم جنوری کو نام شائع کیے جائیں گے

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل

الیکشن کمیشن آف پاکستان (ای سی پی) نے تمام اراکین اسمبلی کو اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے 31 دسمبر 2025 تک جمع کروانے کی ہدایت کردی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اراکین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے جمع کرانے کی حتمی تاریخ 31 دسمبر 2025 مقرر کی گئی ہے اور تمام اراکین کے لیے مالی سال دو ہزار چوبیس پچیس کے گوشوارے کو جمع کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔

اعلامیے کے مطابق گوشوارے شریک حیات اور زیر کفالت بچوں کے اثاثوں اور واجبات سمیت جمع کرانا ہوں گے اور الیکشن ایکٹ کے تحت گوشوارے مقررہ فارم بی پر جمع کروانا لازم ہے۔

مقررہ تاریخ تک گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے نام یکم جنوری کو شائع کیے جائیں گے اور پھر پندرہ جنوری تک گوشوارے جمع نہ کرانے والے اراکین کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔

الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ گوشوارے جمع ہونے تک معطل اراکین پارلیمنٹ یا اسمبلی کی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے جبکہ غلط معلومات فراہم کرنے والے اراکین کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔

الیکشن کمیشن ترجمان نے کہا کہ غلط بیانی ثابت ہونے پر ایک سو بیس دن کے اندر قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ترجمان نے کہا کہ فارم بی الیکشن کمیشن سیکرٹریٹ اور متعلقہ دفاتر یا ویب سائٹ سے مفت حاصل کیا جا سکتا ہے۔

الیکشن کمیشن نے تمام اراکین کو مقررہ مدت میں گوشوارے جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

ایلون مسک کا معروف اداکارہ کے جسم پر نامناسب تبصرہ، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 19, 2025 07:50 PM |
شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

 Dec 19, 2025 05:27 PM |
کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

 Dec 19, 2025 06:00 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گھر میں گھس کر ڈکیتیاں کرنے والے گروہ کے دو اہم کارندے گرفتار

Express News

افغانستان نے سیز فائر کی پاسداری نہیں کی، جنگ بندی برقرار نہیں رہی، دفتر خارجہ

Express News

پاکستان پر ٹی ٹی پی کے حملے افغانستان سے ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ

Express News

کراچی، پونزی اسکیم کے ذریعے منظم نیٹ ورک چلانے والے ملزمان گرفتار

Express News

پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان کو گرفتار کرلیا

Express News

بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آمد پر ویلکم کریں گے، وفاقی وزیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو