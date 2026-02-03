مین ہول میں گر کر جاں خاتون کے شوہر پر تشدد کا میڈیکل کروانے کا فیصلہ

لاہور میں مین ہول میں گر کر ہلاک ہونے والی خاتون سعدیہ کے شوہر غلام مرتضیٰ پر تشدد پر وزیر اعلی پنجاب مریم نواز نے شدید اظہار برہمی کیا۔
تشدد کی نوعیت کا تعین کرنے کے لیے غلام مرتضی کا میڈیکل کروانے کا فیصلہ کرلیا گیا، مرتضی کا میڈیکل پولیس کی نگرانی میں شور کوٹ کے مقامی اسپتال میں ہوگا۔
میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد تشدد کرنے والے افسران کے خلاف مقدمہ درج ہونے کا امکان ہے،
لاہور :غلام مرتضی نے ایس پی سٹی اور ایس ایچ او پر تشدد کا الزام عائد کیا تھا۔
غلام مرتضی نے کہا کہ پولیس افسران بیوی کے قتل کا اعتراف کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔