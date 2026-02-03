پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11ویں ایڈیشن سے قبل کھلاڑیوں کی ریٹینشن سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔
ذرائع کے مطابق پشاور زلمی نے اپنے کپتان بابر اعظم کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ اوپننگ بلے باز صائم ایوب کو ریلیز کرنے کا امکان ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ بابر اعظم اور صائم ایوب دونوں کا شمار پشاور زلمی کی پلاٹینم کیٹیگری میں ہوتا ہے، تاہم پی ایس ایل قوانین کے مطابق ہر فرنچائز ایک کیٹیگری میں صرف ایک ہی کھلاڑی کو ری ٹین کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے پشاور زلمی نے کپتان بابر اعظم کو ترجیح دیتے ہوئے صائم ایوب کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ذرائع نے مزید بتایا کہ صائم ایوب اب پی ایس ایل پلیئرز آکشن میں تمام فرنچائزز کے لیے دستیاب ہوں گے جہاں دیگر ٹیمیں انہیں اپنی اسکواڈ میں شامل کرنے کے لیے بولی لگائیں گی۔
واضح رہے کہ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے فرنچائزز آج اپنے ریٹین کیے گئے کھلاڑیوں کی فہرست حتمی شکل دیں گی جس کے بعد پلیئرز آکشن کے مراحل کا آغاز کیا جائے گا۔