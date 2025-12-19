امریکی یونیورسٹی میں 2 طلبا کو قتل اور 9 کو زخمی کرنے والا ملزم مردہ حالت میں مل گیا

گزشتہ ہفتے نے ملزم نے اپنی سابق یونی ورسٹی میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی تھی

ویب ڈیسک December 19, 2025
2
پرتگالی نژاد براؤن یونی ورسٹی میں 2 طلبا اور ایم آئی ٹی کے ایک پروفیسر کے قتل میں ملوث تھا

امریکا کی براؤن یونیورسٹی میں فائرنگ کے واقعے میں دو طلبا کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کے الزام میں مطلوب شخص مردہ حالت میں پایا گیا۔

امریکی تفتیشی ادارے کے حکام نے بتایا کہ مشتبہ ملزم کی گولی لگی لاش نیو ہیمپشائر میں ایک اسٹوریج کے اندر سے برآمد ہوئی۔

ملزم کے سر پو گولی لگی تھی جو نہایت قریب سے ماری گئی تھی اور اسلحہ بھی قریبی پڑا تھا۔ زخم کا نشان اور گہرائی سے صاف لگتا ہے کہ ملزم نے خودکشی کی۔

ملزم کی شناخت 48 سالہ کلاڈیو نیوس ویلینتے کے طور پر ہوئی جو پرتگالی شہری اور براؤن یونیورسٹی کا سابق طالب علم تھا۔

تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ وہ اکیلا ہی اس کارروائی میں ملوث تھا تاہم واقعے کے محرک کے بارے میں تاحال کچھ پتا نہ چل سکا۔

پولیس کا کہنا ہے کہ یہی ملزم براؤن یونی ورسٹی میں فائرنگ کے دو دن بعد میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (MIT) کے ایک پروفیسر نونو لوریرو کے قتل میں بھی ملوث تھا جس کی تصدیق شواہد سے ہو چکی ہے۔

تفتیشی حکام نے بتایا کہ ملزم کا براؤن یونی ورسٹی سے تعلق بطور طالب علم رہا ہے اسی طرح اس کا ایم آئی ٹی کے مقتول سے بھی تعلق سامنے آیا لیکن ان کارروائیوں کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہوسکی۔
