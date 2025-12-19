فضائی آلودگی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں سے پھیل رہی ہے، لاہور ہائیکورٹ

لاہور:
لاہور ہائیکورٹ نے انسداد اسموگ سے متعلق درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں کہ فضائی آلودگی زیادہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں سے پھیل رہی ہے۔ عدالت نے کہا کہ مجھے ہر ایک کے خلاف کارروائی کا حکم دینے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔
سماعت کے دوران ممبر جوڈیشل کمیشن نے بتایا کہ ٹرانسپورٹ کمپنیز بھی ہڑتال پر رہیں۔ اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ اچھی بات ہے، اس سے بھی فضائی آلودگی کم ہو گی۔ عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ ای پی اے نے نواز شریف آئی ٹی سٹی کے پراجیکٹ میں فضائی آلودگی پھیلنے پر بھی ایکشن لیا ہے، جہاں ہر وقت دھول پھیل رہی تھی۔ ممبر جوڈیشل کمیشن کے مطابق تین ڈیویلپرز کو پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا ہے۔
عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ کی اینٹی اسموگ گنز اب فارغ ہو چکی ہیں، انہیں کسی اور کام پر لگا دیں۔ ممبر جوڈیشل کمیشن نے بتایا کہ لاہور میں 804 پارکس کی میپنگ مکمل کر لی گئی ہے جبکہ گرین بیلٹس کی میپنگ کا کام جاری ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ چھ شوگر ملز کو تین ماہ میں ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کی ہدایت دی گئی ہے۔
عدالت نے ناصر باغ سے متعلق استفسار کیا تو وکیل ایل ڈی اے نے بتایا کہ ایل ڈی اے اور پی ایچ اے نے ناصر باغ کے حوالے سے ایک سیشن کیا ہے۔ وکیل کے مطابق ناصر باغ کی مجموعی جگہ 104 کنال ہے، جس میں سے 11 کنال پر پراجیکٹ ہو رہا ہے۔ اس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ ناصر باغ میں درخت کٹے ہیں اور اب منتقل کیے جانے والے درختوں کے بارے میں تشویش ہے۔ عدالت نے سوال اٹھایا کہ ناصر باغ کو ہی اس پراجیکٹ کے لیے کیوں چنا گیا۔
عدالت نے ریمارکس دیے کہ اولڈ ٹولنٹن مارکیٹ میں بھی پارکنگ پلازہ بنایا جا رہا تھا جسے میں نے روک دیا ہے۔ وکیل ایل ڈی اے نے بتایا کہ ناصر باغ کے اطراف میں عدلیہ اور تعلیمی ادارے ہیں۔
اس موقع پر سلیمہ ہاشمی بھی کمرہ عدالت میں پیش ہوئیں اور کہا کہ میں صرف ایک معمر خاتون کے طور پر عدالت میں آئی ہوں۔ عدالت نے کہا کہ آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ سلیمہ ہاشمی نے کہا کہ ہم اپنے شہر کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ مجھے بھی کہیں سے اطلاعات ملیں کہ ناصر باغ میں درخت کٹ رہے ہیں۔ سلیمہ ہاشمی نے مؤقف اختیار کیا کہ ہم ڈی جی ایل ڈی اے کی میٹنگ سے بالکل مطمئن نہیں ہیں۔
عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ ایل ڈی اے کی میٹنگ سے مطمئن نہیں ہیں تو اسے عدالت میں چیلنج کریں۔ عدالت نے کہا کہ وقتی طور پر جوڈیشل کمیشن کے دو ممبران کو مستقل طور پر اس معاملے کی نگرانی کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کی عزت کرتا ہوں جو اس معاملے پر یہاں اکٹھے ہیں۔
عدالت نے ریمارکس دیے کہ ناصر باغ کو چھیڑنے سے پہلے دس بار سوچنا چاہیے تھا، یہ لاہور کی ایک شناخت ہے۔ عدالت کے مطابق اورنج لائن اور میٹرو پہلے ہی شہر کے تاریخی مقامات کی انٹگریٹی کو خراب کر چکے ہیں، جبکہ ایسی کئی جگہیں موجود تھیں جہاں یہ پراجیکٹ ہو سکتا تھا۔ عدالت نے کہا کہ میرے احکامات کی ضرورت ہونی ہی نہیں چاہیے تھی اور اگر اسمبلی سے آگے آئیں تو یہ لاہور ہے جسے بچانا ضروری ہے۔
عدالت نے ہدایت دی کہ دو نیوٹرل افراد کو انگیج کیا جائے جو ہر ہفتے عدالت میں رپورٹ جمع کروائیں گے۔ فاضل جج نے کہا کہ میں درختوں کی کٹائی کے معاملے پر بہت زیادہ حساس ہوں۔ عدالت نے پی ایچ اے کو ہدایت دی کہ آئندہ سماعت پر پارکس کی بحالی سے متعلق پالیسی جمع کروائی جائے۔ وکیل پی ایچ اے نے بتایا کہ درختوں کی ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے پالیسی جمع کروائی جا رہی ہے۔
بعد ازاں عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔