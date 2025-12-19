خیبر پختونخوا حکومت کی ناقص کارکردگی پر عوام کا شدید ردعمل

عوام نے خیبر پختونخواہ حکومت سے بالخصوص تعلیم اور صحت جیسے بنیادی شعبوں پر توجہ دینے کا مطالبہ کر دیا

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup

خیبر پختونخوا حکومت کی ناقص کارکردگی  پر صوبائی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے خیبر پختونخواکی عوام نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔

خیبر پختونخوا کی عوام نے صوبہ میں ہسپتالوں اور اسکولوں کا مؤثر نظام موجود نہ ہونے پر صوبائی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ۔ عوام کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں روزگار کے مواقع نہ ہونے کے باعث لوگ دوسرے شہروں میں کمانے پر مجبور ہیں۔

عوام نے خیبر پختونخواہ حکومت سے بالخصوص تعلیم اور صحت جیسے بنیادی شعبوں پر توجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ عوام کے مطابق خیبر پختونخواہ کے اسپتال انتہائی پرانے، خستہ حال ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر ڈاکٹرز جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔

عوام کا کہنا تھا کہ موجودہ خیبر پختونخوا حکومت عوامی مسائل سے مکمل طور پر لاتعلق نظر آتی ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں علاج دو دو ماہ کی تاخیر سے سفارش اور تعلقات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔

خیبر پختونخوا میں دیگر شعبوں کی طرح تعلیمی نظام بھی ناقص اور تباہ حالی کا شکار ہو چکا ہے، عوام کا لہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کوئی نمایاں ترقیاتی منصوبہ جاری نظر نہیں آتا اور امن و امان کی صورتحال نہایت خراب ہے۔

عوام کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی ترقی میں ہی پوری قوم کی ترقی پوشیدہ ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیل سے آنے کے بعد پہلے وی لاگ سے کتنی کمائی ہوئی؟ ڈکی بھائی کا ہوشربا انکشاف

جیل سے آنے کے بعد پہلے وی لاگ سے کتنی کمائی ہوئی؟ ڈکی بھائی کا ہوشربا انکشاف

 Dec 19, 2025 11:09 AM |
کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

 Dec 19, 2025 12:19 AM |
آسکرز ایوارڈز یوٹیوب پر براہِ راست نشر ہوں گے، دنیا بھر میں مفت اسٹریمنگ کا اعلان

آسکرز ایوارڈز یوٹیوب پر براہِ راست نشر ہوں گے، دنیا بھر میں مفت اسٹریمنگ کا اعلان

 Dec 19, 2025 09:29 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گھر میں گھس کر ڈکیتیاں کرنے والے گروہ کے دو اہم کارندے گرفتار

Express News

افغانستان نے سیز فائر کی پاسداری نہیں کی، جنگ بندی برقرار نہیں رہی، دفتر خارجہ

Express News

پاکستان پر ٹی ٹی پی کے حملے افغانستان سے ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ

Express News

کراچی، پونزی اسکیم کے ذریعے منظم نیٹ ورک چلانے والے ملزمان گرفتار

Express News

پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان کو گرفتار کرلیا

Express News

بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آمد پر ویلکم کریں گے، وفاقی وزیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو