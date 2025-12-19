مشہور کامیڈین بھارتی سنگھ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش

بھارت کی مقبول کامیڈین بھارتی سنگھ کے گھر خوشیوں نے ایک بار پھر دستک دے دی ہے۔ بھارتی سنگھ کے ہاں دوسرے بچے کی ولادت ہوئی ہے، جس سے ان کے اہلِ خانہ اور قریبی حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی سنگھ کو 19 دسمبر، جمعہ کی صبح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہوں نے بیٹے کو جنم دیا۔ اگرچہ اب تک جوڑے کی جانب سے سوشل میڈیا پر اس خوشخبری کا باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا، تاہم قریبی ذرائع نے دوسرے بیٹے کی پیدائش کی تصدیق کر دی ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی سنگھ ان دنوں بھی اپنے کام میں متحرک ہیں اور مشہور کوکنگ ریئلٹی شو ’لافٹر شیف‘ کی میزبانی کر رہی ہیں، جس کی شوٹنگ جاری ہے۔ یہ شو بھارتی ٹیلی ویژن پر نشر کیا جا رہا ہے اور ناظرین میں خاصا مقبول ہے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یاد رہے کہ بھارتی سنگھ اور ہرش لمباچیا کے ہاں پہلے بیٹے، لکش سنگھ لمباچیا کی پیدائش 2022 میں ہوئی تھی۔ اب دوسرے بچے کی آمد کے ساتھ یہ جوڑا اپنی نئی خوشیوں کے سفر کا آغاز کر چکا ہے، جس پر مداحوں کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔
