اسلام آباد میں بین الصوبائی ریکارڈ یافتہ رہزن نیڈو گینگ کا سرغنہ پولیس مقابلہ میں زخمی

دو ساتھی ملزمان نعیم اور ابوبکر  کو ٹیکنیکل و دیگر تیکنیکی ذرائع سے ٹریس کرکے گرفتار کر لیا

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup

اسلام آباد تھانہ ترنول کے حدود  میں بین الصوبائی ریکارڈ یافتہ رہزن نیڈو گینگ کاسرغنہ پولیس مقابلہ میں زخمی ہوگیا ہے۔ 

تفصیلات کے مطابق 3 مسلح ملزمان نے پولیس ریڈنگ ٹیم پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ ساتھیوں کی فائرنگ سے گینگ کا سرغنہ نوید ظفر زخمی حالت میں گرفتار ہوگیا۔ 

ملزم نوید ظفر  پنجاب کے مختلف اضلاع اور اسلام آباد میں شاپس رابری ، راہزنی، بائیک اسنیچنگ اورہاؤس رابری کے متعدد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا۔ 

نیڈو گینگ کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس ٹیم نے ریڈ کیا۔ ملزمان نے پولیس ریڈنگ ٹیم کو دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ کی۔ پولیس ٹیم حفاظتی اقدامات اور بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہی ۔

گرفتار ملزم کے دیگر دو ساتھی ملزمان نعیم اور ابوبکر  کو ٹیکنیکل و دیگر تیکنیکی ذرائع سے ٹریس کرکے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ اور موٹر سائیکل بر آمد ،پولیس 

ملزمان سے بڑی تعداد میں چھینے گئے پرس، نقدی ،گاڑیوں کی رجسٹریشن بک، اسمارٹ کارڈ، موبائیل فون اور کیمرہ جات بھی برآمد کر لئے گئے۔

گرفتار ملزمان نے دیگر وارداتوں کا بھی انکشاف کیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

 Dec 19, 2025 02:41 PM |
مشہور کامیڈین بھارتی سنگھ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش

مشہور کامیڈین بھارتی سنگھ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش

 Dec 19, 2025 02:10 PM |
فجر کی نماز میں موسیقی کا تحفہ ملا، آئمہ بیگ کا متنازع بیان وائرل

فجر کی نماز میں موسیقی کا تحفہ ملا، آئمہ بیگ کا متنازع بیان وائرل

 Dec 19, 2025 01:17 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گھر میں گھس کر ڈکیتیاں کرنے والے گروہ کے دو اہم کارندے گرفتار

Express News

افغانستان نے سیز فائر کی پاسداری نہیں کی، جنگ بندی برقرار نہیں رہی، دفتر خارجہ

Express News

پاکستان پر ٹی ٹی پی کے حملے افغانستان سے ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ

Express News

کراچی، پونزی اسکیم کے ذریعے منظم نیٹ ورک چلانے والے ملزمان گرفتار

Express News

پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان کو گرفتار کرلیا

Express News

بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آمد پر ویلکم کریں گے، وفاقی وزیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو