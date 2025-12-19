ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر پابندی سے متعلق بڑی خبر سامنے آگئی

پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن نے کوچ سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد کی تھی

اسپورٹس ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup

اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر عائد پابندی سے متعلق اسلام آباد ہائیکورٹ سے بڑی خبر سامنے آگئی۔

تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے سلمان بٹ پر عائد پابندی ختم کرنے کیخلاف ایتھلیٹکس فیڈریشن کی درخواست خارج کردی۔

اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ، ایتھلیٹکس فیڈریشن کی اپیل سن کرفیصلہ کرے۔

واضح رہے کہ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن نے کوچ سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد کی تھی۔

پاکستان اسپورٹس بورڈ ایڈجوڈیکیٹر نے سلمان اقبال بٹ پر عائد پابندی کو ختم کر دیا تھا۔ ایڈجوڈیکیٹر نےایتھلیٹکس فیڈریشن کے کوچ سلمان بٹ پر عائد پابندی کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔

ایتھلیٹکس فیڈریشن نے کوچ سلمان بٹ سے پابندی ختم کرنے کے پی ایس بی ایڈجوڈیکیٹر کے فیصلے کو چیلنچ کیا تھا۔

ایتھلیٹکس فیڈریشن نے پرویز رشید کی سربراہی میں پی ایس بی ایڈجوڈیکیٹر کے فیصلے کیخلاف ہائیکورٹ رجوع کیا تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

 Dec 19, 2025 02:41 PM |
مشہور کامیڈین بھارتی سنگھ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش

مشہور کامیڈین بھارتی سنگھ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش

 Dec 19, 2025 02:10 PM |
فجر کی نماز میں موسیقی کا تحفہ ملا، آئمہ بیگ کا متنازع بیان وائرل

فجر کی نماز میں موسیقی کا تحفہ ملا، آئمہ بیگ کا متنازع بیان وائرل

 Dec 19, 2025 01:17 PM |

متعلقہ

Express News

جونیئر اسکاٹش اوپن: پاکستانی کھلاڑیوں کی کیٹگریز تبدیل، کھلاڑیوں نے بڑی پیشکش ٹھکرا دی

Express News

ورلڈکپ کی تیاری، کئی پاکستانی کرکٹرز بگ بیش چھوڑنے کیلیے تیار

Express News

ایشیز: دوسرے روز بھی آسٹریلوی ٹیم حاوی، انگلینڈ مشکلات کا شکار

Express News

ماؤنٹ مونگانوئی: تیسرے ٹیسٹ کے پہلے روز کیوی اوپنرز نے 26 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا

Express News

پاکستان کی ممبر قومی اسمبلی کو فیفا میں اہم عہدہ مل گیا

Express News

دھند کے باعث میچ منسوخ، شائقین کرکٹ نے بی سی سی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو