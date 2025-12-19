ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر پابندی سے متعلق بڑی خبر سامنے آگئی

اولمپک چیمپئن ارشد ندیم کے کوچ سلمان بٹ پر عائد پابندی سے متعلق اسلام آباد ہائیکورٹ سے بڑی خبر سامنے آگئی۔
تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے سلمان بٹ پر عائد پابندی ختم کرنے کیخلاف ایتھلیٹکس فیڈریشن کی درخواست خارج کردی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایت کی کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ، ایتھلیٹکس فیڈریشن کی اپیل سن کرفیصلہ کرے۔
واضح رہے کہ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن نے کوچ سلمان بٹ پر تاحیات پابندی عائد کی تھی۔
پاکستان اسپورٹس بورڈ ایڈجوڈیکیٹر نے سلمان اقبال بٹ پر عائد پابندی کو ختم کر دیا تھا۔ ایڈجوڈیکیٹر نےایتھلیٹکس فیڈریشن کے کوچ سلمان بٹ پر عائد پابندی کو غیر آئینی قرار دیا تھا۔
ایتھلیٹکس فیڈریشن نے کوچ سلمان بٹ سے پابندی ختم کرنے کے پی ایس بی ایڈجوڈیکیٹر کے فیصلے کو چیلنچ کیا تھا۔
ایتھلیٹکس فیڈریشن نے پرویز رشید کی سربراہی میں پی ایس بی ایڈجوڈیکیٹر کے فیصلے کیخلاف ہائیکورٹ رجوع کیا تھا۔