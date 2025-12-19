رونالڈو کی ہالی ووڈ میں انٹری، مشہور فلم میں اہم کردار مل گیا

فلم کے مرکزی کردار نے بھی تصدیق کی ہے کہ رونالڈو کے لیے فلم میں خصوصی کردار لکھا گیا ہے

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup

دنیا کے عظیم فٹبال اسٹار کرسٹیانو رونالڈو اب ہالی ووڈ کی مقبول ترین ایکشن فرنچائز فاسٹ اینڈ فیوریس کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق رونالڈو کو فلم فاسٹ ایکس: پارٹ 2 میں کاسٹ کر لیا گیا ہے، جو اس طویل سیریز کی آخری فلم ہوگی۔

یہ فلم اپریل 2027 میں ریلیز ہونے کی توقع ہے اور اس کے ساتھ ہی فرنچائز کی مرکزی کہانی کا اختتام ہوگا۔

40 سالہ کرسٹیانو رونالڈو کی شمولیت کو کھیل اور فلمی دنیا کا ایک منفرد امتزاج قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ پہلی بار کسی بڑی ہالی ووڈ بلاک بسٹر فلم میں جلوہ گر ہوں گے۔

فاسٹ اینڈ فیوریس سیریز اپنے گزشتہ ریکارڈز توڑنے کے لیے مشہور ہے اور اب ایک عالمی فٹبال اسٹار کی آمد نے فلم کی مقبولیت کو مزید بڑھا دیا ہے۔

فلم کے دیگر اداکاروں نے بھی رونالڈو کو خوش آمدید کہا ہے۔

اداکار ٹائریس گبسن نے سیٹ سے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ رونالڈو کی آمد سے فرنچائز نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔

فلم کے مرکزی کردار ون ڈیزل نے بھی تصدیق کی کہ رونالڈو کے لیے فلم میں خصوصی کردار لکھا گیا ہے، اور یہ فیصلہ محض تشہیری حکمتِ عملی نہیں ہے۔

اگرچہ رونالڈو کے کردار کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں، تاہم یہ طے ہے کہ سات ارب ڈالر سے زائد کمائی کرنے والی اس سیریز کی آخری فلم میں اسٹار پاور عروج پر ہوگی، جہاں رونالڈو، ون ڈیزل، ڈوین جانسن، جیسن اسٹیتهم اور مشیل روڈریگز ایک ساتھ نظر آئیں گے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امریکی اسٹار کائلی جینر نے اپنے گھر کے آسیب زدہ ہونے کا انکشاف کردیا

امریکی اسٹار کائلی جینر نے اپنے گھر کے آسیب زدہ ہونے کا انکشاف کردیا

 Dec 19, 2025 03:59 PM |
رونالڈو کی ہالی ووڈ میں انٹری، مشہور فلم میں اہم کردار مل گیا

رونالڈو کی ہالی ووڈ میں انٹری، مشہور فلم میں اہم کردار مل گیا

 Dec 19, 2025 03:43 PM |
رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

 Dec 19, 2025 02:41 PM |

متعلقہ

Express News

کے جی ایف چیپٹر 2 کے ہدایتکار کا کمسن بیٹا لفٹ میں پھنس کر ہلاک

Express News

لیونارڈو ڈی کیپریو نے اپنی فلم ’’ٹائی ٹینک‘‘ دوبارہ کیوں نہیں دیکھی؟

Express News

نیہا ککڑ ’کے پاپ اسٹائل‘ کاپی کرنے میں ناکام، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

Express News

بھارتی فلم دھرندھر گانے سے متعلق دلچسپ انکشافات

Express News

دھرندھر: رنویر سنگھ کا تعلق حقیقت میں کراچی سے نکلا

Express News

معروف اداکارہ کے ساتھ سرعام بدسلوکی، ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو