امریکا کی بحرالکاہل میں مزید دو کشتیوں کو تباہ کرنے کی ہولناک ویڈیو وائرل؛ 5 ہلاکتیں

ستمبر سے اب تک امریکا کے 30 کشتیوں پر حملوں میں 104 افراد ہلاک ہوچکے ہیں

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup
30 104
امریکا کے ستمبر سے 30 کشتیوں کو نشانہ بنایا جس میں 104 ہلاکتیں ہوچکی ہیں

امریکی فوج نے بحرالکاہل کے بین الاقوامی پانیوں پر مزید دو کشتیوں کو فضائی حملے میں نشانہ بناکر تباہ کردیا۔ اس طرح ستمبر سے جاری ان کارروائیوں میں ہلاکتوں کی تعداد 104 ہوگئی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی فوج کے تازہ فضائی حملے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہوگئے۔ جو وینزویلا سے منشیات اسمگلنگ کی کوشش کر رہے تھے۔

امریکی فوج کے سدرن کمانڈ نے بتایا کہ یہ کارروائی وزیرِ دفاع پیٹ ہیگسیتھ کی ہدایت پر کی گئی۔ ایک کشتی میں تین جبکہ دوسری پر دو افراد مارے گئے۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی امریکی فوج کی بحرالکاہل میں ایسی ہی ایک کارروائی میں کم از کم چار افراد ہلاک ہوگئے تھے۔

اگرچہ امریکی فوج نے ہلاک ہونے والوں کو منشیات فروش ریکٹ سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد قرار دیا تاہم اب تک کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیا۔

امریکا نے رواں برس ستمبر سے اب تک منشیات اسمگلنگ کا الزام عائد کرکے بحرالکاہل اور کیریبین میں 30 کشتیوں کو نشانہ بنایا جن میں 104 ہلاکتیں ہوئیں۔

خیال رہے کہ ان حملوں کا خھم دینے والے وزیرِ دفاع پیٹ ہیگسیتھ پر عالمی سطح پر شدید تنقید کی جا رہی ہے کیوں کہ انھوں نے سمندر میں تیرتے ملبے سے چمٹے زندہ افراد کو دوبارہ نشانہ بنانے کا حکم دیا تھا۔

بین الاقوامی قوانین کے ماہرین کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد جہاز کے ملبے پر پناہ لینے والے زندہ افراد کو نشانہ بنانا جنگی جرم کے زمرے میں آتا ہے۔

لاطینی امریکی رہنماؤں اور بین الاقوامی قانون کے ماہرین نے ان حملوں کو ماورائے عدالت قتل بھی قرار دیا۔

ناقدین کا کہنا ہے کہ امریکا منشیات کے خلاف جنگ کو بہانہ بنا کر وینزویلا پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔

بحرالکاہل پر ان حملوں کا آغاز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو پر منشیات کارٹیل کی سرپرستی کا الزام لگانے کے بعد سے ہوا ہے۔

حال ہی میں صدر ٹرمپ نے امریکی پابندیوں کی زد میں آنے والے تمام وینزویلا کے آئل ٹینکروں پر مکمل بحری ناکہ بندی کا حکم دیا۔

جس کا مقصد تیل سے مالا مال وینزویلا کی برآمدات اور معیشت کو مفلوج کرکے ان پر دباؤ کو بڑھانا ہے۔

وینزویلا کے صدر مادورو نے امریکی فوجی کی اس نقل و حرکت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات کے خلاف جنگ دراصل رجیم چینج اور وینزویلا کے تیل وسائل پر قبضے کا بہانہ ہے۔

برازیل اور میکسیکو کی صدور نے امریکا اور وینزویلا کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی ہے تاکہ مسلح تصادم سے بچا جا سکے۔

ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اس وقت تقریباً 15 ہزار امریکی فوجی اہلکار اس آپریشن میں شریک ہیں، جن کے ساتھ 11 جنگی بحری جہاز (جن میں امریکہ کا سب سے بڑا طیارہ بردار بحری جہاز بھی شامل ہے)، ایف-35 جنگی طیارے، ڈرونز اور جدید فضائی اسکواڈرن تعینات ہیں۔ یہ لاطینی امریکہ میں دہائیوں کی سب سے بڑی امریکی فوجی تعیناتی ہے۔

امریکی حملوں کی مختصر تاریخ (پس منظر)

  • 80 اور 90 کی دہائیاں: امریکا نے لاطینی امریکا میں منشیات کے خلاف جنگ کے نام پر فوجی تعاون اور خفیہ آپریشنز شروع کیے، خصوصاً کولمبیا اور وسطی امریکا میں۔

  • 2000 کی دہائی: “پلان کولمبیا” کے تحت فضائی حملے، فوجی تربیت اور نگرانی میں اضافہ کیا گیا۔

  • 2010 کے بعد: ڈرون حملوں اور سمندری نگرانی کے ذریعے منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں بڑھیں۔

  • 2024–2025: ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں پہلی بار بین الاقوامی پانیوں میں براہِ راست بحری کشتیوں کو تباہ کرنے کی پالیسی اپنائی گئی، جس کے نتیجے میں درجنوں حملے اور 100 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔

ماہرین کے مطابق موجودہ کارروائیاں صرف منشیات کے خلاف جنگ نہیں بلکہ خطے میں طاقت کے توازن اور وینزویلا کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ایک وسیع حکمتِ عملی کا حصہ ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

 Dec 19, 2025 05:27 PM |
کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

 Dec 19, 2025 06:00 PM |
امریکی اسٹار کائلی جینر نے اپنے گھر کے آسیب زدہ ہونے کا انکشاف کردیا

امریکی اسٹار کائلی جینر نے اپنے گھر کے آسیب زدہ ہونے کا انکشاف کردیا

 Dec 19, 2025 05:59 PM |

متعلقہ

Express News

امریکا غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں فوری رکوائے؛ قطر

Express News

بھارتیوں کیلیے خطرے کی گھنٹی؛ ٹرمپ کے حکم پر امریکی شہریت کی منسوخی کی تیاریاں تیز

Express News

فرانس میں مسیحا قاتل بن گیا؛ 30 بچوں کو زہر دینے والے ڈاکٹر کو عمر قید اور جرمانہ

Express News

غزہ؛ ٹھٹھرتی رات میں ننھے محمد کی ماں کی آغوش میں جمتی ہوئی سانسیں ہمیشہ کیلیے بند

Express News

انڈونیشیا؛ معدومیت کے خطرے کے شکار پانڈا کے بچے کی پیدائش؛ تصویر وائرل

Express News

مقبوضہ کشمیر کے بھارتی فوجی کیمپ میں خوفناک آگ؛ اہلکار خوفزدہ ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو