انڈر 19 ایشیا کپ: پاکستان نے بنگلا دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دیدی

پاکستان نے 122 رنز کا ہدف سمیر منہاس کے ناٹ آؤٹ 69 رنز کی بدولت 17 ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا

ویب ڈیسک December 19, 2025
(فوٹو: فائل)

انڈر 19 ایشیا کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان نے بنگلادیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔

دبئی میں کھیلے گئے ایونٹ کے ناک آؤٹ مقابلے میں پاکستان نے 122 رنز کا ہدف 17 ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔

پاکستان کی جانب سے سمیر منہاس 69 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر نمایاں رہے۔

عثمان خان 27 اور حمزہ ظہور 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔ احمد حسین 11 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

بنگلادیش کی جانب سے اقبال حسین ایمان اور سمیع النبصیر نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل پاکستان کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلا دیش کی ٹیم 121 رنز بنا کر 27 ویں اوور میں ڈھیر ہوئی۔

بنگلا دیش کی جانب سے سمیع النبصیر 33 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ کپتان عزیز الحکیم 20، رفعت بیگ 14، شیخ پرویز جبون 9، جواد ابرار 9، کلام صدیقی 8، فرید حسن 7، محمد عبداللہ 5، ایم ڈی سوبج 2 اور سعد اسلام 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

اقبال حسین ایمان 1 رن بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

پاکستان کی جانب سے عبدالسبحان اور حذیفہ احسن نے بالترتیب 4 اور 2 کھلاریوں کو آؤٹ کیا۔ علی رضا، محمد صیام اور احمد حسین نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔
