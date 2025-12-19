مہنگائی کی شرح میں اضافہ؛  17 اشیائے ضروریہ کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں

وفاقی ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کردی

ویب ڈیسک December 19, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

ملک میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے جب کہ 17 اشیائے ضروریہ کی قیمتیں مزید بڑھ گئی ہیں۔

وفاقی ادارہ شماریات نے ملک میں مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کے مطابق مہنگائی کی شرح میں ہفتہ وار بنیادوں پر 0.24 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جب  کہ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح کم ہو کر 3.75 فیصد کی سطح پر آ گئی ہے۔

رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 17 اشیا مہنگی اور 14 اشیا کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔

اعداد و شمار کے مطابق حالیہ ہفتے کے دوران چکن فی کلو 40 روپے 34 پیسے مہنگا ہوا، انڈے فی درجن 10 روپے 31 پیسے مہنگے ہو گئے  جب کہ جلانے کی لکڑی فی من 12 روپے 35 پیسے مہنگی ہوئی۔

اسی طرح ایک ہفتے کے دوران دال مونگ فی کلو 1 روپے 17 پیسے مہنگی ہوئی جب  کہ دہی، تازہ دودھ، مٹن اور خشک دودھ بھی مہنگی ہونے والی اشیا میں شامل ہیں۔

ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں ٹماٹر فی کلو 9 روپے ایک پیسہ سستے ہوئے، آلو فی کلو 5 روپے 08 پیسے کم ہوئے جب کہ چینی کی فی کلو قیمت میں 7 روپے 09 پیسے کمی ریکارڈ کی گئی۔

رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ڈیزل، دال مسور اور ایل پی جی سلنڈر بھی سستی ہونے والی اشیا میں شامل ہیں  جب  کہ بریڈ، گندم کا آٹا اور کپڑوں سمیت 20 اشیا کی قیمتیں مستحکم رہیں۔
