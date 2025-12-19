تائیوان ریلوے اسٹیشن پر حملے میں 3 ہلاکتیں اور 5 زخمی؛ ملزم کا عبرتناک انجام

December 19, 2025
تائیوان ریلوے اسٹیشن پر حملہ کرنے والا تعاقب کے دوران عمارت سے گر کر ہلاک ہوگیا

تائیوان کے دارالحکومت تائی پے کی مرکزی سب وے ٹرین اسٹیشن پر مسلح شخص نے مسافروں پر حملہ کردیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق حملہ آور نے سب وے اسٹیشن اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں اسموک بم پھینکے جس سے دھواں پھیل گیا اور افراتفری مچ گئی۔

مسافر دھوئیں کے باعث ادھر ادھر دوڑنے لگے جس کا فائدہ اُٹھاتے ہوئے ملزم نے چاقو سے مسافروں پر پہ در پہ وار کیے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے ممکنہ طور پر اسموک بم کے ساتھ ساتھ پیٹرول بم کا بھی استعمال کیا جس سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔

سفاکانہ کارروائی کے بعد حملہ آور نے پولیس کو دیکھ کر دوڑ لگا دی اور تعاقب کے دوران ایک عمارت سے گر کر اپنی جان بھی گنوا بیٹھا۔

عینی شاہدین میں سے کچھ کا خیال ہے کہ حملہ آور عمارت سے گرا نہیں بلکہ اس نے جان بوجھ کر چھلانگ لگا کر خودکشی کی ہے۔

حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 5 افراد زخمی ہوگئے جن میں سے 2 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔

ہلاک ہونے والوں میں وہ بہادر شہری بھی شامل ہے جس نے حملہ آور کو روکنے کی کوشش میں اپنی جان قربان کردی۔

تائیوان کے وزیرِ اعظم چو جنگ-تائی نے بتایا کہ حملہ آور مجرمانہ ریکارڈ کا حامل تھا اور اس کے وارنٹِ گرفتاری بھی بھی جاری تھے۔

انھوں نے مزید بتایا کہ حملے کے بعد ملزم کے گھر سے مزید شواہد برآمد کیے گئے ہیں۔ اس بات کی تحقیقات کی جا رہی ہے حملے میں اس کا کوئی ساتھی یا معاون بھی شریک تھا یا نہیں۔

تاحال حملے کے محرکات کے بارے میں بھی کچھ پتا نہیں چل سکا۔ تفتیشی اداروں کی تحقیقات جاری ہیں۔ 

خیال رہے کہ تائیوان جیسے ملک میں اس قسم کے پر تشدد واقعات بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ واقعہ عوام اور حکام دونوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔

دارالحکومت تائی پے کی میٹرو کو عام طور پر محفوظ اور پرسکون پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم سمجھا جاتا ہے لیکن اس واقعے نے سیکیورٹی معاملات پر نئے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ 

 

 
