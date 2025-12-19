وزیراعظم کا تاجکستان کے ساتھ تجارت، توانائی سمیت کثیرالجہتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ

تاجکستان کی وزیر ثقافت ستاریون متلوبخون امان زادہ نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی

ویب ڈیسک December 19, 2025
فوٹو: پی آئی ڈی
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف نے تاجکستان کے ساتھ دوطرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تجارت، توانائی اور ثقافت سمیت کثیر جہتی تعاون بڑھانے کے لیے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔

وزیر اعظم شہباز شریف سے جمہوریہ تاجکستان کی وزیر ثقافت ستاریون متلوبخون امان زادہ نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی جہاں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

وزیر اعظم نے پاکستان اور تاجکستان کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی تناظر میں پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی تاجک  وزیر اور ان کے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔

انہوں نے کہا کہ دونوں برادر ممالک کا مشترکہ ورثہ عوام کے درمیان رابطوں اور ثقافتی تعاون مزید بڑھانے کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔

اس موقع پر وزیراعظم نے دوطرفہ تعلقات کے جاری مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور ثقافت کے شعبے میں تعاون مزید مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔

وزیراعظم نے دونوں ممالک کی شان دار روایات، فنون اور ورثے کو منانے کے لیے ایک تاریخی اقدام کے طور پر اسلام آباد میں جاری پاکستان تاجکستان ثقافتی ہفتے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔

انہوں نے کہا کہ اس طرح کے تبادلے باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دیں گے اور پاکستان اور تاجکستان کے عوام کے درمیان دوستی مزید مضبوط ہو گی۔

وزیراعظم نے دونوں ممالک کے باہمی فائدے کے لیے تاجکستان کے ساتھ تجارت، رابطے، توانائی اور ثقافت سمیت کثیر جہتی تعاون بڑھانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا۔

شہباز شریف نے تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ اگلے سال پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔

تاجک وزیر ثقافت نے وزیراعظم کو صدر امام علی رحمان کی نیک خواہشات پہنچائیں اور پاکستان کی مہمان نوازی اور ثقافتی سفارت کاری کے عزم کو سراہا۔

انہوں نے مشترکہ ثقافتی پروگراموں بشمول فنکاروں کے تبادلے، تہواروں اور نمائشوں میں اضافے میں تاجکستان کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔

خیال رہے کہ تاجک صدر امام علی رحمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ پاکستان میں تاجکستان کا ثقافتی ہفتہ منایا جائے گا اور اسی تناظر میں تاجکستان کے وزیر ثقافت پاکستان کا دورہ کر رہی ہیں۔
