ٹِک ٹاک کا امریکا میں آپریشن جاری رکھنے کیلئے بڑا فیصلہ

اس حوالے سے ٹک ٹاک آئندہ برس 22 جنوری تک اہم ڈیل پر دستخط کرنے والا ہے

ویب ڈیسک December 19, 2025
ویڈیو پوسٹنگ پلیٹ فارم ٹِک ٹاک نے اپنے امریکا کا بزنس تین بڑے سرمایہ کاروں کو فروخت کرنے کی ڈیل پر دستخط کر لیے ہیں۔ کمپنی کی جانب سے یہ فیصلہ امریکا میں ٹِک ٹاک کے آپریشن کو جاری رکھنے کے پیشِ نظر کیا گیا ہے۔

غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ان سرمایہ کاروں میں متحدہ عرب امارات کی کمپنی ایم جی ایکس، اوریکل اور سِلور لیک شامل ہیں۔

ذرائع کے سامنے آنے والے دستاویز کے مطابق توقع کی جارہی ہے کہ یہ معاہدہ آئندہ برس 22 جنوری تک طے پائے جائے گا۔

کمپنی کے چیف ایگزیکٹیو شو ژی چیو کا میمو میں کہنا تھا کہ بائٹ ڈانس اور ٹِک ٹاک نے تین سرمایہ کاروں کے ساتھ بِڈنگ معاہدوں پر دستخط کر لیے ہیں۔

میمو کے مطابق نئے ٹک ٹاک جوائنٹ وینچرمیں 50 فی صد حصص نئے سرمایہ کاروں کے ایک کنسورشیم کے پاس ہوگا جس میں تینوں کمپنیوں کے پاس 15، 15 فی صد حصہ ہوگا۔ 30.1 فی صد حصص بائٹ ڈانس کے موجودہ سرمایہ کاروں کے پاس ہوں گے جبکہ بائٹ ڈانس کے پاس 19.9 فی صد حصہ ہوگا۔
