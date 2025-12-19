شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

وائرل ویڈیو کلپ میں شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کو بارش کے رومانوی منظر میں دکھایا گیا ہے

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup

بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی آنے والی فلم ’کنگ‘ 2026 کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی فلموں میں شمار کی جارہی ہے۔ فلم سے متعلق کوئی بڑی آفیشل اپڈیٹ نہ ہونے کے باعث سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہے۔

حال ہی میں ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کو بارش کے منظر میں ایک دوسرے کے قریب، محبت بھرے بول گنگناتے اور رومانوی انداز میں دیکھا گیا، جس کے بعد یہ دعویٰ سامنے آیا کہ فلم کا گانا لیک ہوگیا ہے۔

تاہم، اس وائرل کلپ کی حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ ویڈیو فلم ’کنگ‘ کا اصل حصہ نہیں بلکہ اے آئی (مصنوعی ذہانت) کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ مداحوں نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر واضح کیا کہ یہ کوئی حقیقی لیک نہیں بلکہ ایک ایڈیٹڈ اور فرضی کلپ ہے۔

وائرل ہونے والی 38 سیکنڈ کی ویڈیو میں شاہ رخ خان کو گرے بالوں، آنکھوں میں شدتِ احساس اور دیپیکا کی طرف دوڑتے دکھایا گیا، جبکہ پس منظر میں رومانوی ہندی بول سنائی دیتے ہیں۔ دونوں کو چھتری تلے ایک دوسرے کے قریب آتے، گلے ملتے اور بوسہ لیتے دکھایا گیا، جو بالکل کسی کلاسک بالی ووڈ لو سانگ کا تاثر دیتا ہے۔ حقیقت پسندانہ ویژولز کی وجہ سے کئی افراد دھوکا کھا گئے، مگر مداحوں نے فوری طور پر اس کی تردید کردی۔

فی الحال فلم ’کنگ‘ کے حوالے سے صرف فلم کے نام کا اعلان ہی آفیشل طور پر سامنے آیا ہے۔ شائقین کو امید ہے کہ آئندہ مہینوں میں ریلیز ڈیٹ سمیت مزید سرپرائزز سامنے آئیں گے۔

یہ فلم دیپیکا پڈوکون کی بڑی اسکرین پر واپسی بھی سمجھی جا رہی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ان کی فلم ’اسپرٹ‘ اور ’کالکی 2‘ سے علیحدگی اور آٹھ گھنٹے کی ورک شفٹ کے مطالبے پر انڈسٹری میں بحث جاری ہے۔ ایسے میں ’کنگ‘ سے جڑی ہر خبر مداحوں کی خاص توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی فلم ’کنگ‘ کا رومانوی گانا لیک ہوگیا؟

 Dec 19, 2025 05:27 PM |
کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

کرن جوہر اور کرینہ کی سموسے کھانے پر دلچسپ نوک جھونک، ویڈیو وائرل

 Dec 19, 2025 06:00 PM |
امریکی اسٹار کائلی جینر نے اپنے گھر کے آسیب زدہ ہونے کا انکشاف کردیا

امریکی اسٹار کائلی جینر نے اپنے گھر کے آسیب زدہ ہونے کا انکشاف کردیا

 Dec 19, 2025 05:59 PM |

متعلقہ

Express News

کے جی ایف چیپٹر 2 کے ہدایتکار کا کمسن بیٹا لفٹ میں پھنس کر ہلاک

Express News

لیونارڈو ڈی کیپریو نے اپنی فلم ’’ٹائی ٹینک‘‘ دوبارہ کیوں نہیں دیکھی؟

Express News

نیہا ککڑ ’کے پاپ اسٹائل‘ کاپی کرنے میں ناکام، سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا

Express News

بھارتی فلم دھرندھر گانے سے متعلق دلچسپ انکشافات

Express News

دھرندھر: رنویر سنگھ کا تعلق حقیقت میں کراچی سے نکلا

Express News

معروف اداکارہ کے ساتھ سرعام بدسلوکی، ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو