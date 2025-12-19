بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کی آنے والی فلم ’کنگ‘ 2026 کی سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی فلموں میں شمار کی جارہی ہے۔ فلم سے متعلق کوئی بڑی آفیشل اپڈیٹ نہ ہونے کے باعث سوشل میڈیا پر افواہوں کا بازار گرم ہے۔
حال ہی میں ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا جس میں شاہ رخ خان اور دیپیکا پڈوکون کو بارش کے منظر میں ایک دوسرے کے قریب، محبت بھرے بول گنگناتے اور رومانوی انداز میں دیکھا گیا، جس کے بعد یہ دعویٰ سامنے آیا کہ فلم کا گانا لیک ہوگیا ہے۔
تاہم، اس وائرل کلپ کی حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ ویڈیو فلم ’کنگ‘ کا اصل حصہ نہیں بلکہ اے آئی (مصنوعی ذہانت) کی مدد سے تیار کی گئی ہے۔ مداحوں نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر واضح کیا کہ یہ کوئی حقیقی لیک نہیں بلکہ ایک ایڈیٹڈ اور فرضی کلپ ہے۔
وائرل ہونے والی 38 سیکنڈ کی ویڈیو میں شاہ رخ خان کو گرے بالوں، آنکھوں میں شدتِ احساس اور دیپیکا کی طرف دوڑتے دکھایا گیا، جبکہ پس منظر میں رومانوی ہندی بول سنائی دیتے ہیں۔ دونوں کو چھتری تلے ایک دوسرے کے قریب آتے، گلے ملتے اور بوسہ لیتے دکھایا گیا، جو بالکل کسی کلاسک بالی ووڈ لو سانگ کا تاثر دیتا ہے۔ حقیقت پسندانہ ویژولز کی وجہ سے کئی افراد دھوکا کھا گئے، مگر مداحوں نے فوری طور پر اس کی تردید کردی۔
فی الحال فلم ’کنگ‘ کے حوالے سے صرف فلم کے نام کا اعلان ہی آفیشل طور پر سامنے آیا ہے۔ شائقین کو امید ہے کہ آئندہ مہینوں میں ریلیز ڈیٹ سمیت مزید سرپرائزز سامنے آئیں گے۔
یہ فلم دیپیکا پڈوکون کی بڑی اسکرین پر واپسی بھی سمجھی جا رہی ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ان کی فلم ’اسپرٹ‘ اور ’کالکی 2‘ سے علیحدگی اور آٹھ گھنٹے کی ورک شفٹ کے مطالبے پر انڈسٹری میں بحث جاری ہے۔ ایسے میں ’کنگ‘ سے جڑی ہر خبر مداحوں کی خاص توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔