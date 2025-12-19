زمین سے 25 نوری سال کے فاصلے پر خلا میں خطرناک تصادم

25 نوری سال کے فاصلے پر موجود فومل ہاٹ ستارہ رات کے آسمان پر سب سے روشن ستاروں میں سے ایک ہے

ویب ڈیسک December 19, 2025
ماہرینِ فلکیات نے ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی کی ہبل ٹیلی اسکوپ استعمال کرتے ہوئے قریبی سیاروی نظام میں خطرناک تصادم کا مشاہدہ کر لیا۔

فومل ہاٹ نامی روشن ستارے کا مشاہدہ کرتے ہوئے سائنس دانوں نے ستارے کے گرد بڑے اِجرام کا تصادم دیکھا۔ فومل ہاٹ سسٹم ایک شدید غیر مستحکم نظام ہے، بالکل ویسے ہی جیسا ہمارا نظامِ شمسی اپنی تخلیق کے چند کروڑ برس بعد تھا۔

یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکیلے کے پرنسپل محقق پال کیلس کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلی بار کسی ایگزو پلینٹری سسٹم میں عدم سے روشنی آتی دیکھی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ہبل سے لی گئی ماضی کی تمام تصاویر میں یہ روشنی موجود نہیں ہے، جس کا مطلب ہے کہ سائنس دانوں نے دو انتہائی بڑے اِجرام کے درمیان شدید تصادم دیکھا ہے اور اس سے بننے والے ملبے جیسا ہمارے نظامِ شمسی میں کچھ نہیں ہے۔

زمین سے 25 نوری سال کے فاصلے پر موجود فومل ہاٹ ستارہ رات کے آسمان پر سب سے روشن ستاروں میں سے ایک ہے جو سدرن فِش کے نام سے جانی جانے والے جھرمٹ میں واقع ہے۔
