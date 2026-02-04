زمین کے تنازع سے متعلق کیس: جسٹس محسن اختر کیانی وکلاء پر الزام لگانے والے شہری پر برہم 

اسلام آباد ہائیکورٹ میں زمین کے تنازع سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی وکلاء پر الزام لگانے والے شہری پر اظہار برہمی کیا۔
جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ اس کیس میں آپکے وکیل کہاں پر ہیں؟ درخواست گزار نے جواب دیا کہ وکیل نہیں کیا یہ دوسری پارٹی سے جاکر مل جاتے ہیں، وکلاء کے پاس جائیں تو کہتے ہیں اتنے پیسے دے دو پھر اعتبار بھی نہیں ہوتا۔
جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ یہ آپ کسی منڈی میں نہیں کھڑے ہوئے، ایک لفظ بھی اور کسی وکیل کے بارے میں مت بولئیے گا، وکیل کیخلاف بار کونسل میں جائیں درخواست دیں۔
جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ الزام لگا رہے ہیں تو بار کونسل کو جاکر ثبوت دیں، تا کہ بار کونسل انکے لائسنس کینسل کر دے۔