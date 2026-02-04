ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ: پاکستان کی خاموشی آئی سی سی کا تناؤ بڑھانے لگی، منانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا

بھارت نے بھی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے کی اجازت نہ ملنے کا حکومتی خط کونسل میٹنگ میں پیش نہیں کیا تھا

اسپورٹس ڈیسک February 04, 2026
facebook whatsup

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے باقاعدہ آغاز میں تین روز سے بھی کم وقت رہ گیا ہے ایسے میں پاکستان کی خاموشی آئی سی سی کا تناؤ بڑھانے لگی ہے۔

ذرائع کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) کے حکام کو پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے بھارتی میچ کے بائیکاٹ سے متعلق آفیشل کمیونیکیشن کا انتظار ہے۔

تاہم پی سی بی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی اعلان کے بعد ہماری جانب سے بات دوہرانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

پی سی بی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت نے بھی چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے کی اجازت نہ ملنے کا حکومتی خط کونسل میٹنگ میں پیش نہیں کیا تھا۔

مزید پڑھیں

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ تنازع، بھارت کا اولمپک میزبانی کا خواب چکناچور ہونے کا خدشہ

دوسری جانب عالمی گورننگ باڈی نے معاملے کا جائزہ لینے کے لیے فوری طور پر میٹنگ بلانے کا ارادہ ملتوی کردیا ہے۔

اس معاملے کو پس پردہ حل کرنے کی کوششوں کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس فیصلے سے پریشان کرکٹ کی عالمی گورننگ باڈی پاکستان کو منانے کے لیے راستے تلاش کرنے لگی ہے۔

بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کے معاملے پر پاکستان سے پس پردہ بات چیت کرے گا اور اس کے لیے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو ذمہ داری سونپ دی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نامور اداکارہ نے شوہر کی پہلی بیوی کیساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر بتادیا 

نامور اداکارہ نے شوہر کی پہلی بیوی کیساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر بتادیا 

 Feb 04, 2026 12:01 PM |
اداکارہ لائبہ خان کی شادی کے سب سے یادگار لمحات وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی شادی کے سب سے یادگار لمحات وائرل

Feb 04, 2026 10:56 AM |
رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

 Feb 03, 2026 06:34 PM |

متعلقہ

Express News

انڈر 19 ورلڈکپ: سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو شکست کے بعد انگلینڈ فائل میں پہنچ گیا

Express News

ٹیسٹ کرکٹ میں اہم قانون تبدیل کر دیا گیا

Express News

ایشین اسنوکر چیمپین شپ؛ پاکستانی کیوئسٹ پری کوارٹر فائنل میں ہمت ہار گئے

Express News

کھیل کے میدان میں پاکستان اور بھارت  ایک بار پھر ٹکرانے کو تیار

Express News

پاکستان میں فٹبال ٹیلنٹ کی کمی نہیں، جدید تربیت کی ضرورت ہے: ہیڈ کوچ

Express News

پشاور زلمی نے بابر اعظم کو ریٹین اور صائم ایوب کو ریلیز کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو