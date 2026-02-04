سنی دیول اور اکشے کھنہ کی 29 سال بعد ایک ساتھ پردے پر واپسی، کونسی فلم میں جلوہ گر ہوں گے؟

February 04, 2026
معروف بالی ووڈ اداکار سنی دیول اور اکشے کھنہ ایک بار پھر ایک ساتھ اسکرین پر جلوہ گر ہونے جا رہے ہیں۔

دونوں اداکار اس سے قبل 1997 کی یادگار جنگی فلم بارڈر میں ایک ساتھ نظر آئے تھے۔

اب تقریباً تین دہائیوں بعد یہ جوڑی ایک سنجیدہ اور پُراثر کورٹ روم ڈراما ’اکّا‘ کے ذریعے شائقین کے سامنے آنے کے لیے تیار ہے۔

نیٹ فلکس نے حال ہی میں اپنی آنے والی اوریجنل فلم ’اکّا‘ کا پہلا ٹیزر جاری کیا ہے۔

ایک منٹ سے زائد دورانیے کے اس ٹیزر میں ایک عدالت کا منظر دکھایا گیا ہے، جہاں سنی دیول ایک ماہر وکیل سکندر مہرا کے کردار میں نظر آتے ہیں۔

سنی دیول 33 سال بعد وکیل کے کردار میں نظر آئیں گے۔ اس سے قبل وہ 1993 کی ایوارڈ یافتہ فلم دامنی میں وکیل کا کردار ادا کر چکے ہیں۔

فلم ’اکّا‘ میں اکشے کھنہ کو مرکزی مخالف کردار میں دکھایا گیا ہے، جو ایک سنگین مقدمے کا سامنا کر رہا ہے۔

فلم کی کہانی قانون، اخلاقیات اور انصاف کے نازک توازن کے گرد گھومتی ہے۔

سدھارتھ پی ملہوترا کی ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم میں دیا مرزا اور تلوتما شومے بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔

فلم کی ریلیز تاریخ تاحال سامنے نہیں آئی۔

 
