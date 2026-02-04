لاہور: شہریوں سے پتنگیں اور رشوت لینے پر پولیس اہلکاروں کیخلاف مقدمہ درج

پولیس اہلکاروں نے شہریوں کو 56 ہزار روپے اور 100/100 گڈے لیکر چھوڑا، ایف آئی آر

ویب ڈیسک February 04, 2026
لاہور:

گجرپورہ پولیس کے چار اہلکاروں کے خلاف شہریوں سے پتنگیں اور رشوت لینے پر مقدمہ درج کرلیا گیا۔

ایف آئی آر کے مطابق تھانہ گجر پورہ کے اے ایس آئی امجد، مرتضیٰ، نصیر احمد اور کانسٹیبل عرفان نے عثمان، سفیان اور سبحان کو گڈیاں لیکر جاتے روکا اور بار کوڈ کا بہانہ بنا کر ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔

ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے شہریوں کو 56 ہزار روپے اور 100/100 گڈے لیکر چھوڑ دیا۔

پولیس اہلکاروں کی موبائل گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر افسران نے نوٹس لیکر چاروں اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ ڈی ایس پی گجرپورہ نعیم انور کی مدعیت دفعہ 155/C سمیت دیگر سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا۔
