31 جنوری کو ڈی سی نوشکی اور انکے اہلخانہ کو یرغمال بنایا گیا، اسسٹنٹ کمشنر

پاک فوج اورایف سی کی بروقت اور موثر کارروائی نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنادیا، ماریہ شمعون

ویب ڈیسک February 04, 2026
کوئٹہ:

اسسٹنٹ کمشنر نوشکی ماریہ شمعون نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ 31 جنوری کو  فتنہ الہندوستان نے ہمارے گھروں کا محاصرہ کر کے ڈپٹی کمشنر نوشکی محمد حسین  اور انکے اہلخانہ کو یرغمال  بناکر ہمارے حوصلے پست کرنے کی مذموم کوشش کی۔

ماریہ شمعون نے کہا کہ 31 جنوری کو بلوچستان میں سکیورٹی فورسز کے غیرمتزلزل عزم نے بھارتی پراکسی فتنہ الہندوستان کے عزائم کو خاک میں ملادیا، دہشتگردوں نے کوشش کی کہ ہم نوشکی کے عوام کی خدمت نہ کرسکیں مگرانہیں شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، پاک فوج اورایف سی کی شکرگزار ہوں کہ جن کی بروقت اور موثرکارروائی نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا۔

انہوں نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں پاک فوج مسلسل ہمارے شانہ بشانہ رہی اور ہمیں بحفاظت ہمارے گھروں تک پہنچایا، میں اور میری فیملی فیلڈ مارشل  سید عاصم منیر، کورکمانڈر کوئٹہ اور آئی جی ایف سی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

ماریہ شمعون نے کہا کہ نوشکی سمیت بلوچستان کے تمام عوام پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر قسم کے حالات میں عوام کی خدمت کرتے رہیں گے، دشمن کبھی ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کر سکتا۔
