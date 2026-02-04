آج پارلیمانی جمہوریت کو اعتماد میں کمی کا چیلنج درپیش ہے، شرجیل میمن

سینئر صوبائی وزیر کا سندھ اسمبلی میں سی پی اے کانفرنس سے خطاب

ویب ڈیسک February 04, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ آج پارلیمانی جمہوریت کو اعتماد میں کمی کا چیلنج درپیش ہے، مضبوط پارلیمان ہی مضبوط جمہوریت کی ضمانت ہوتی ہے۔

سندھ اسمبلی میں سی پی اے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ سی پی اے جیسی اس اہم کانفرنس سے خطاب میرے لیے باعثِ اعزاز ہے، سی پی اے کانفرنس جمہوری مکالمے اور اچھی حکمرانی سے وابستگی کا واضح اظہار ہے۔

سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ آج پارلیمانی جمہوریت کو اعتماد میں کمی، سیاسی تقسیم جیسے چیلنجز درپیش ہیں، اعتماد جمہوریت کی بنیاد ہے جو شفافیت اور جوابدہی سے فروغ پاتا ہے، سندھ میں قانون سازی کی نگرانی اور پارلیمانی شفافیت بڑھانے کے اقدامات کیے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی ہمارے دور کا ایک بڑا چیلنج ہے، سیلاب اور خشک سالی سے سندھ شدید متاثر ہے، قانون سازی میں ماحولیاتی مزاحمت کو انصاف اور انسانی حقوق سے جوڑا جا رہا ہے، جدت مستقبل کی جمہوریت کی سمت متعین کرے گی۔

شرجیل میمن نے کہا کہ ڈیجیٹل ذرائع پارلیمانی شفافیت اور عوامی رابطے کے نئے مواقع فراہم کرتے ہیں، سندھ میں جدید پارلیمانی نظام اور مصنوعی ذہانت پر غور کا آغاز ہو چکا ہے، سی پی اے جیسے پلیٹ فارمز امن اور علاقائی تعاون کے لیے ناگزیر ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سنی دیول اور اکشے کھنہ کی 29 سال بعد ایک ساتھ پردے پر واپسی، کونسی فلم میں جلوہ گر ہوں گے؟

سنی دیول اور اکشے کھنہ کی 29 سال بعد ایک ساتھ پردے پر واپسی، کونسی فلم میں جلوہ گر ہوں گے؟

 Feb 04, 2026 02:18 PM |
رجب بٹ اور ندیم مبارک کی درخواست پر عدالت کا سیکرٹری داخلہ کو نوٹس

رجب بٹ اور ندیم مبارک کی درخواست پر عدالت کا سیکرٹری داخلہ کو نوٹس

 Feb 04, 2026 01:07 PM |
نامور اداکارہ نے شوہر کی پہلی بیوی کیساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر بتادیا 

نامور اداکارہ نے شوہر کی پہلی بیوی کیساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر بتادیا 

 Feb 04, 2026 12:01 PM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم سے لیبیا کے ہم منصب کی ملاقات، قریبی روابط برقرار رکھنے کا عزم

Express News

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لبرٹی چوک میں بسنت منانے کا اعلان

Express News

کراچی؛ گلشن حدید لنک روڈ پر مسافر وین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق   

Express News

جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں، اصل حکومت میں خیبرپختونخوا پسماندہ کیوں، وزیراعلیٰ سے طالبہ کا سوال

Express News

وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل کیس نمٹا دیا، تفصیلی فیصلہ جاری

Express News

سوئی سدرن کا سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو