فواد چوہدری کو فراڈ کیس میں بڑا ریلیف مل گیا

جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے کیس پر سماعت کی

ویب ڈیسک February 04, 2026
فوٹو فائل
اسلام آباد:

ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کو فراڈ کیس سے بری کر دیا۔

جوڈیشل مجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے کیس پر سماعت کی۔

فواد چوہدری اپنے وکلا شمس اقبال ایڈووکیٹ اور قمر عنایت راجہ ایڈووکیٹ کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے۔ شکایت کنندہ ملک محمد ظہیر عدالت میں پیش ہوئے تاہم ان کے وکیل فرحان منظور پیش نہیں ہوئے۔

فواد چوہدری کے وکلا کی جانب سے بریت کی درخواست پر دلائل دیئے گئے۔

شمس اقبال ایڈووکیٹ نے دلائل میں کہا کہ فواد چوہدری کے خلاف کیس میں ثبوت ناکافی ہیں، شکایت کنندہ کی عدم دلچسپی بھی عدالت کے سامنے ہے۔

انہوں نے کہا کہ عدالت قانون کی محافظ ہے اور اس کی ذمہ داری دستیاب شواہد کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے، عدالت ریکارڈ کا جائزہ لیتے ہوئے فواد چوہدری کو کیس سے بری کرے۔

عدالت نے فواد چوہدری کی بریت کی درخواست نمٹا دی۔
