درندہ صفت ملزم نے 4 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد نالے میں پھینک دیا

لاہور:
درندہ صفت ملزم نے چار سالہ بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد نالے میں پھینک دیا۔
پولیس کے مطابق قصور کے ڈی ایچ کیو اسپتال سے لاہور جنرل اسپتال ریفر کی گئی مبینہ جنسی تشدد کا شکار 4 سالہ بچی کا علاج شروع کردیا گیا ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق بچی کے علاج کے معاملے میں 9 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔
ریسکیو حکام کے مطابق قصور کے تھانہ مصطفیٰ آباد کے علاقے سے 4 سالہ بچی کو زخمی حالت میں گندے نالے سے برآمد کیا گیا۔ افسوسناک واقعے میں بچی کے مخصوص حصوں پر گہرے زخموں کے نشانات پائے گئے۔
ریسکیو کے مطابق ممکنہ طور پر بچی کو زیادتی کے بعد مارنے کی غرض سے نالے میں پھینکا گیا تھا، جہاں سے ریسکیو کیے جانے کے بعد اسے ڈسٹرکٹ بابا بلھے شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
پولیس کے مطابق ایس ایچ او مصطفیٰ آباد کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاوارث بچی کے ورثا کی تلاش کے لیے اشتہارات اور اعلانات کیے جا رہے ہیں۔
ترجمان قصور پولیس کے مطابق 4 سالہ بچی کو سفاک ملزم نے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد نالے میں پھینکا۔
ڈی پی او قصور کا کہنا ہے کہ ایس پی انویسٹی گیشن کی سربراہی میں ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جب کہ مساجد میں اعلانات کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور کیمروں کو چیک کیا جا رہا ہے۔ ملزم کو جلد گرفتار کرلیا جائے گا۔
پولیس کے مطابق لاہور جنرل اسپتال میں زیر علاج بچی کی حالت آپریشن کے بعد خطرے سے باہر ہے۔