درندہ صفت ملزم نے 4 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد نالے میں پھینک دیا

نامعلوم بچی کی شناخت کے لیے اعلانات اور ملزم کی گرفتاری کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کی جا رہی ہیں، پولیس

ویب ڈیسک February 04, 2026
facebook whatsup
لاہور:

درندہ صفت ملزم نے چار سالہ بچی کو مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد نالے میں پھینک دیا۔

پولیس کے مطابق قصور کے ڈی  ایچ کیو اسپتال سے لاہور جنرل اسپتال ریفر کی گئی مبینہ جنسی تشدد کا شکار 4 سالہ بچی کا علاج شروع کردیا گیا ہے۔ اسپتال ذرائع کے مطابق بچی کے علاج کے معاملے میں 9 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔

ریسکیو حکام کے مطابق قصور کے تھانہ مصطفیٰ آباد کے علاقے سے 4 سالہ بچی کو زخمی حالت میں گندے نالے سے برآمد کیا گیا۔ افسوسناک واقعے میں بچی کے مخصوص حصوں پر گہرے زخموں کے نشانات پائے گئے۔

ریسکیو کے مطابق ممکنہ طور پر بچی کو زیادتی کے بعد مارنے کی غرض سے نالے میں پھینکا گیا تھا، جہاں سے ریسکیو کیے جانے کے بعد اسے ڈسٹرکٹ بابا بلھے شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔

مزید پڑھیں

Express News

شادی شدہ خاتون کے ساتھ زیادتی کرنے والا ملزم ساتھی سمیت گرفتار

پولیس کے مطابق ایس ایچ او مصطفیٰ آباد کی مدعیت میں نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاوارث بچی کے ورثا کی تلاش کے لیے اشتہارات اور اعلانات کیے جا رہے ہیں۔

ترجمان قصور پولیس کے مطابق 4 سالہ بچی کو سفاک ملزم نے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد نالے میں پھینکا۔

ڈی پی او قصور کا کہنا ہے کہ ایس پی انویسٹی گیشن کی سربراہی میں ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جب کہ مساجد میں اعلانات کے ساتھ ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور کیمروں کو چیک کیا جا رہا ہے۔  ملزم کو جلد گرفتار کرلیا جائے گا۔

پولیس کے مطابق لاہور جنرل اسپتال میں زیر علاج بچی کی حالت آپریشن کے بعد خطرے سے باہر ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نامور اداکارہ نے شوہر کی پہلی بیوی کیساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر بتادیا 

نامور اداکارہ نے شوہر کی پہلی بیوی کیساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں کھل کر بتادیا 

 Feb 04, 2026 12:01 PM |
اداکارہ لائبہ خان کی شادی کے سب سے یادگار لمحات وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی شادی کے سب سے یادگار لمحات وائرل

Feb 04, 2026 10:56 AM |
رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

رابی پیرزادہ کے ساتھ ہراسانی کا واقعہ، ملزم گرفتار

 Feb 03, 2026 06:34 PM |

متعلقہ

Express News

وزیراعظم سے لیبیا کے ہم منصب کی ملاقات، قریبی روابط برقرار رکھنے کا عزم

Express News

وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لبرٹی چوک میں بسنت منانے کا اعلان

Express News

کراچی؛ گلشن حدید لنک روڈ پر مسافر وین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق   

Express News

جعلی حکومتیں ترقی کر رہی ہیں، اصل حکومت میں خیبرپختونخوا پسماندہ کیوں، وزیراعلیٰ سے طالبہ کا سوال

Express News

وفاقی آئینی عدالت نے ارشد شریف قتل کیس نمٹا دیا، تفصیلی فیصلہ جاری

Express News

سوئی سدرن کا سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو