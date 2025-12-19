لاہور:
ملک میں 20 اور 21 دسمبر کو سردیوں کی ایک نئی لہر داخل ہوگی، جس کے نتیجے میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری متوقع ہے۔
پی ڈی ایم اے پنجاب کے ترجمان کے مطابق 20 اور 21 دسمبر کے دوران راولپنڈی، مری، گلیات اور پوٹھوہار ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برفباری کے امکانات ہیں۔
علاوہ ازیں لاہور، شیخوپورہ، سرگودھا، خوشاب، فیصل آباد، حافظ آباد، گجرانوالہ، منڈی بہاءالدین، گجرات، سیالکوٹ، جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہلکی بارش متوقع ہے۔
ماہرین نے بتایا کہ بارشوں سے خشک موسم کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں کمی آئے گی، جبکہ دھند اور اسموگ کی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں درجہ حرارت کم سے کم 7 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔
پی ڈی ایم اے کے ڈی جی عرفان علی کاٹھیا نے شہریوں سے کہا ہے کہ خراب موسم میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں، مری میں سیاح احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ہدایات پر عمل کریں۔ مری میں سیاحوں کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر فسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔
ڈی جی پی ڈی ایم اے نے مزید کہا کہ سفر کے دوران فوگ لائیٹس کا استعمال کریں، تیز رفتاری اور اچانک بریک لگانے سے گریز کریں، اور ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کر سکتے ہیں۔
یہ بارش اور برفباری نہ صرف موسم کو خوشگوار بنائے گی بلکہ خشک موسم سے متاثرہ علاقوں کے لیے راحت کا سبب بھی بنے گی۔