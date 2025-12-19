ملک میں 20 دسمبر سے بارش اور برفباری کی پیشگوئی

بارشوں سے خشک موسم کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں کمی آئے گی

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup
لاہور:

ملک میں 20 اور 21 دسمبر کو سردیوں کی ایک نئی لہر داخل ہوگی، جس کے نتیجے میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری متوقع ہے۔

پی ڈی ایم اے پنجاب کے ترجمان کے مطابق 20 اور 21 دسمبر کے دوران راولپنڈی، مری، گلیات اور پوٹھوہار ریجن میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برفباری کے امکانات ہیں۔

علاوہ ازیں لاہور، شیخوپورہ، سرگودھا، خوشاب، فیصل آباد، حافظ آباد، گجرانوالہ، منڈی بہاءالدین، گجرات، سیالکوٹ، جھنگ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہلکی بارش متوقع ہے۔

ماہرین نے بتایا کہ بارشوں سے خشک موسم کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں کمی آئے گی، جبکہ دھند اور اسموگ کی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔

محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں درجہ حرارت کم سے کم 7 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔

پی ڈی ایم اے کے ڈی جی عرفان علی کاٹھیا نے شہریوں سے کہا ہے کہ خراب موسم میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں، مری میں سیاح احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور ہدایات پر عمل کریں۔ مری میں سیاحوں کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر فسیلیٹیشن سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔

ڈی جی پی ڈی ایم اے نے مزید کہا کہ سفر کے دوران فوگ لائیٹس کا استعمال کریں، تیز رفتاری اور اچانک بریک لگانے سے گریز کریں، اور ہنگامی صورتحال میں پی ڈی ایم اے کی ہیلپ لائن 1129 پر کال کر سکتے ہیں۔

یہ بارش اور برفباری نہ صرف موسم کو خوشگوار بنائے گی بلکہ خشک موسم سے متاثرہ علاقوں کے لیے راحت کا سبب بھی بنے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

 Dec 19, 2025 02:41 PM |
مشہور کامیڈین بھارتی سنگھ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش

مشہور کامیڈین بھارتی سنگھ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش

 Dec 19, 2025 02:10 PM |
فجر کی نماز میں موسیقی کا تحفہ ملا، آئمہ بیگ کا متنازع بیان وائرل

فجر کی نماز میں موسیقی کا تحفہ ملا، آئمہ بیگ کا متنازع بیان وائرل

 Dec 19, 2025 01:17 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گھر میں گھس کر ڈکیتیاں کرنے والے گروہ کے دو اہم کارندے گرفتار

Express News

افغانستان نے سیز فائر کی پاسداری نہیں کی، جنگ بندی برقرار نہیں رہی، دفتر خارجہ

Express News

پاکستان پر ٹی ٹی پی کے حملے افغانستان سے ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ

Express News

کراچی، پونزی اسکیم کے ذریعے منظم نیٹ ورک چلانے والے ملزمان گرفتار

Express News

پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان کو گرفتار کرلیا

Express News

بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آمد پر ویلکم کریں گے، وفاقی وزیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو