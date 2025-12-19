راولپنڈی؛ گاڑیوں کو روک کر رشوت لینے والے پولیس اہلکار کی ویڈیو وائرل

سی پی او راولپنڈی نے نوٹس لیتے پوئے اعظم نامی اہلکار کو معطل کر دیا

صالح مغل December 19, 2025
facebook whatsup
راولپنڈی:

راولپنڈی کے علاقے اولڈ ایئرپورٹ روڈ پر سیکیورٹی ڈویژن میں تعینات اہلکار صبح سویرے گاڑیوں کو روک کر مبینہ کرپشن میں ملوث نکلا۔

سی پی او راولپنڈی سید خالد ہمدانی نے سوشل میڈیا پر پولیس کانسٹیبل کی بدعنوانی کی شکایت سامنے آنے پر نوٹس لیتے پوئے اعظم نامی اہلکار کو معطل کرکے چارج شیٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔

ویڈیو میں باوردی اہلکار کو گاڑی کو روکے کھڑا اور ڈرائیور سے مخاطب ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔

اہلکار کہتا ہے کہ ’’روز بے وقوف بنا جاتے ہو آج کیا کرو گے، چلو صبح صبح چائے پانی دو گے آج تو، پہلے بھی کتنی بار چھوڑا ہے فری میں۔‘‘

اہلکار ڈرائیور سے کہتا ہے کہ ’’روز ہم نے مہربانی کرنی ہے، 10 دن بعد ملے او فر فی یاوں یاوں کرتے ہو۔‘‘

ویڈیو منظر عام پر آنے پر سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔

سی پی او راولپنڈی خالد ہمدانی کا کہنا تھا کہ محکمانہ وقار کو مجروح کرنے والا ہم میں سے نہیں، کڑا احتساب کریں گے، بدعنوانی یا اختیارات سے تجاوز قطعاً برداشت نہیں، افسران اپنا قبلہ درست کر لیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امریکی اسٹار کائلی جینر نے اپنے گھر کے آسیب زدہ ہونے کا انکشاف کردیا

امریکی اسٹار کائلی جینر نے اپنے گھر کے آسیب زدہ ہونے کا انکشاف کردیا

 Dec 19, 2025 03:59 PM |
رونالڈو کی ہالی ووڈ میں انٹری، مشہور فلم میں اہم کردار مل گیا

رونالڈو کی ہالی ووڈ میں انٹری، مشہور فلم میں اہم کردار مل گیا

 Dec 19, 2025 03:43 PM |
رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

 Dec 19, 2025 02:41 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گھر میں گھس کر ڈکیتیاں کرنے والے گروہ کے دو اہم کارندے گرفتار

Express News

افغانستان نے سیز فائر کی پاسداری نہیں کی، جنگ بندی برقرار نہیں رہی، دفتر خارجہ

Express News

پاکستان پر ٹی ٹی پی کے حملے افغانستان سے ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ

Express News

کراچی، پونزی اسکیم کے ذریعے منظم نیٹ ورک چلانے والے ملزمان گرفتار

Express News

پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان کو گرفتار کرلیا

Express News

بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آمد پر ویلکم کریں گے، وفاقی وزیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو