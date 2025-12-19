کھیت میں کام کرنے والے دو دوستوں کو خطیر مالیت کا ہیرا مل گیا

پنا ڈائمنڈ آفس میں جانچ پڑتال کے بعد ہیرا اصلی ہونے کی تصدیق ہوگئی

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup

بھارت میں بچپن کے دو دوستوں کو کھیت میں کام کے دوران ہیرا مل گیا۔

مدھیہ پردیش کے ضلع پنا میں 24 سالہ ستیش کھاتک اور 23 سالہ ساجد محمد کو لیز پر حاصل کیے گئے کھیت میں کام کے دوران 15.3 قیراط کا ہیرا ملا۔

پنا ڈائمنڈ آفس کی جانچ میں تصدیق ہوئی کہ یہ ہیرا اصلی ہے جس کی مارکیٹ ویلیو 50 سے 60 لاکھ بھارتی روپے (تقریباً 1.8 کروڑ پاکستانی روپے) بتائی گئی ہے۔

یہ ہیرا جلد حکومتی نیلامی کے ذریعے فروخت کیا جائے گا، جس میں دریافت کنندگان کو 88 فیصد رقم ملے گی اور 12 فیصد حکومت کے پاس جائے گی۔ ضلع میں ہر تین ماہ بعد حکومتی نگرانی میں ہیرے کی نیلامی ہوتی ہے۔

ستیش اور ساجد دونوں غریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ایک قصائی اور دوسرا پھل فروخت کرتا ہے، اور وہ اس رقم کو زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کریں گے،  انہوں نے کہا کہ ابھی ان کی ترجیح اپنی بہنوں کی شادی ہے نہ کہ زمین خریدنا یا کاروبار بڑھانا۔

واضح رہے کہ مدھیہ پردیش کا ضلع پنا ایک مشہور ڈائمنڈ بیلٹ ہے جہاں ماضی میں بھی ہیرے دریافت ہوتے آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ علاقہ ہیرے کی تلاش کے لیے مشہور ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

امریکی اسٹار کائلی جینر نے اپنے گھر کے آسیب زدہ ہونے کا انکشاف کردیا

امریکی اسٹار کائلی جینر نے اپنے گھر کے آسیب زدہ ہونے کا انکشاف کردیا

 Dec 19, 2025 03:59 PM |
رونالڈو کی ہالی ووڈ میں انٹری، مشہور فلم میں اہم کردار مل گیا

رونالڈو کی ہالی ووڈ میں انٹری، مشہور فلم میں اہم کردار مل گیا

 Dec 19, 2025 03:43 PM |
رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

 Dec 19, 2025 02:41 PM |

متعلقہ

Express News

غریب نوجوان نے انسٹاگرام پر اپنی تخلیق پیش کرکے ماہانہ لاکھوں ڈالر کمائی شروع کردی

Express News

جاپان: 92 سالہ خاتون مشہور گیم ’ٹیکن 8‘ کی چیمپئن بن گئیں

Express News

چین: ہوٹل میں طویل قیام، صارف نے گند کا ڈھیر لگا دیا

Express News

ایران کا ساحل ’’خون کی طرح سرخ‘‘ کیوں ہوگیا؟ ویڈیو وائرل

Express News

الپس کے پہاڑوں میں ہزاروں ڈائنو سارز کے قدموں کے نشانات دریافت، ماہر ارضیات حیران

Express News

امریکا: سیریل ریکارڈ ساز کی بیٹے کیساتھ ایک اور ریکارڈ کی کوشش

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو