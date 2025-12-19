صوبائی حکومت کی جانب سے سندھ جاب پورٹل پر سرکاری ملازمتوں کے اشتہارات جاری کرنے کی ہدایت کردی گئی ہیں۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت سیکریٹری کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا جس میں تمام محکموں کے سیکریٹریز نے شرکت کی۔ اجلاس میں جاب پورٹل، پینشن معاملات، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، آڈٹ پیراز اور دیگر اہم امور پر غورکیا گیا۔
چیف سیکریٹری سندھ نے ہدایت کی ہے کہ جاب پورٹل پر جن محکموں نے تاحال ملازمتوں کے اشتہارات جاری نہیں کیے، وہ جنوری کے آخر تک جاری کردیں۔
ان کا کہنا تھا کہ صوبائی کابینہ کے اجلاس کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، محکمہ قانون، سروسز، جنرل ایڈمنسٹریشن اور یونیورسٹیز اینڈ بورڈز سے تمام سمریاں وزیر اعلیٰ کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں ارسال کی جائیں۔
آصف حیدر شاہ نے ہدایت کی ہے کہ وزیراعظم کمپلینٹ سیل سے موصول ہونے والی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے اور تمام سیکریٹریز ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔
انہوں نے کہا کہ ملازمین کے پنشن کیس ایک سال اور میڈیکل ری ایمبرسمنٹ کے کیسز 6 ماہ کے اندر نمٹائے جائیں، تمام سیکریٹری کمپلینٹ ریڈریسل مینیجمینٹ مکینزم بنائیں اور سیکریٹری دفاتر میں وقت کی پابندی کو یقینی بنائیں۔
اجلاس کے آخر میں چیف سیکریٹری سندھ نے تمام محکموں کو عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔