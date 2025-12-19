سندھ جاب پورٹل پر سرکاری ملازمتوں کے اشتہارات جاری کرنے کی ہدایت

ملازمین کے پنشن کیس ایک سال اور میڈیکل ری ایمبرسمنٹ کے کیسز 6 ماہ کے اندر نمٹائے جائیں، چیف سیکریٹری سندھ

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup

صوبائی حکومت کی جانب سے سندھ جاب پورٹل پر سرکاری ملازمتوں کے اشتہارات جاری کرنے کی ہدایت کردی گئی ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت سیکریٹری کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا جس میں تمام محکموں کے سیکریٹریز نے شرکت کی۔ اجلاس میں جاب پورٹل، پینشن معاملات، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، آڈٹ پیراز اور دیگر اہم امور پر غورکیا گیا۔

چیف سیکریٹری سندھ نے ہدایت کی ہے کہ جاب پورٹل پر جن محکموں نے تاحال ملازمتوں کے اشتہارات جاری نہیں کیے، وہ جنوری کے آخر تک جاری کردیں۔

یہ بھی پڑھیں: کرایہ داروں کی معلومات کے اندراج کیلیے  ایپلی کیشن متعارف

ان کا کہنا تھا کہ صوبائی کابینہ کے اجلاس کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، محکمہ قانون، سروسز، جنرل ایڈمنسٹریشن اور یونیورسٹیز اینڈ بورڈز سے تمام سمریاں وزیر اعلیٰ کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں ارسال کی جائیں۔

آصف حیدر شاہ نے ہدایت کی ہے کہ وزیراعظم کمپلینٹ سیل سے موصول ہونے والی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے اور تمام سیکریٹریز ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔

انہوں نے کہا کہ ملازمین کے پنشن کیس ایک سال اور میڈیکل ری ایمبرسمنٹ کے کیسز 6 ماہ کے اندر نمٹائے جائیں، تمام سیکریٹری کمپلینٹ ریڈریسل مینیجمینٹ مکینزم بنائیں اور سیکریٹری دفاتر میں وقت کی پابندی کو یقینی بنائیں۔

اجلاس کے آخر میں چیف سیکریٹری سندھ نے تمام محکموں کو عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

رجب بٹ کے خلاف توہینِ مذہب کیس میں اہم پیشرفت

 Dec 19, 2025 02:41 PM |
مشہور کامیڈین بھارتی سنگھ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش

مشہور کامیڈین بھارتی سنگھ کے ہاں دوسرے بچے کی پیدائش

 Dec 19, 2025 02:10 PM |
فجر کی نماز میں موسیقی کا تحفہ ملا، آئمہ بیگ کا متنازع بیان وائرل

فجر کی نماز میں موسیقی کا تحفہ ملا، آئمہ بیگ کا متنازع بیان وائرل

 Dec 19, 2025 01:17 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گھر میں گھس کر ڈکیتیاں کرنے والے گروہ کے دو اہم کارندے گرفتار

Express News

افغانستان نے سیز فائر کی پاسداری نہیں کی، جنگ بندی برقرار نہیں رہی، دفتر خارجہ

Express News

پاکستان پر ٹی ٹی پی کے حملے افغانستان سے ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ

Express News

کراچی، پونزی اسکیم کے ذریعے منظم نیٹ ورک چلانے والے ملزمان گرفتار

Express News

پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان کو گرفتار کرلیا

Express News

بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آمد پر ویلکم کریں گے، وفاقی وزیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو