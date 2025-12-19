عثمان ہادی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزمان بھارت فرار ہوگئے، بنگلہ دیشی پولیس کا دعویٰ

پولیس کے مطابق سرحد پار کرنے میں مدد دینے کے شبہے میں دو افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup

بنگلہ دیشی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ شریف عثمان ہادی پر فائرنگ کرنے والا ملزم فیصل کریم مسعود اور اس کا ساتھی موٹر سائیکل سوار عالمگیر شیخ حملے کے فوراً بعد بھارت فرار ہو گئے ہیں۔

پولیس ذرائع کے مطابق دونوں ملزمان جمعے کے روز میمن سنگھ کے علاقے ہلوآ گھاٹ کے راستے سرحد عبور کر کے بھارت داخل ہوئے۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے روز ملزمان میرپور سے غازی پور گئے، بعد ازاں مختلف گاڑیاں تبدیل کرتے ہوئے سرحدی علاقے تک پہنچے۔

دوسری جانب بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے ڈھاکا میں بھارتی ہائی کمشنر پرنئے ورما کو طلب کر کے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ملزمان بھارتی حدود میں موجود ہوں تو انہیں گرفتار کر کے بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے۔

مزید پڑھیں

Express News

طلبہ رہنما عثمان ہادی کی ہلاکت کے بعد ڈھاکا سمیت متعدد شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے

Express News

بھارتی سرپرستی میں مکتی باہنی دہشت گردوں کے ہاتھوں سقوط ڈھاکا، ایک ہولناک انسانی سانحہ 

ڈھاکا میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق سرحد پار کرنے میں مدد دینے کے شبہے میں دو افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ موٹر سائیکل کے مالک محمد عبدالحنان کو بھی گرفتار کر کے ریمانڈ پر لیا گیا ہے۔

پولیس حکام نے تصدیق کی ہے کہ فیصل کریم مسعود ہی عثمان بن ہادی پر فائرنگ کرنے والا مرکزی ملزم ہے جبکہ عالمگیر شیخ سیاسی تنظیم چھاترا لیگ سے وابستہ رہا ہے۔ تفتیش جاری ہے تاہم ملزمان کے موجودہ ٹھکانے سے متعلق حتمی معلومات تاحال سامنے نہیں آ سکیں۔

واضح رہے کہ شریف عثمان بن ہادی کو پرانا پلٹن کے علاقے میں اس وقت سر میں گولی ماری گئی جب وہ بیٹری رکشہ میں سفر کر رہے تھے۔ وہ اس وقت ڈھاکا کے نجی اسپتال میں زیر علاج ہیں اور ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیل سے آنے کے بعد پہلے وی لاگ سے کتنی کمائی ہوئی؟ ڈکی بھائی کا ہوشربا انکشاف

جیل سے آنے کے بعد پہلے وی لاگ سے کتنی کمائی ہوئی؟ ڈکی بھائی کا ہوشربا انکشاف

 Dec 19, 2025 11:09 AM |
کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

 Dec 19, 2025 12:19 AM |
آسکرز ایوارڈز یوٹیوب پر براہِ راست نشر ہوں گے، دنیا بھر میں مفت اسٹریمنگ کا اعلان

آسکرز ایوارڈز یوٹیوب پر براہِ راست نشر ہوں گے، دنیا بھر میں مفت اسٹریمنگ کا اعلان

 Dec 19, 2025 09:29 AM |

متعلقہ

Express News

امریکا غزہ میں اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزیاں فوری رکوائے؛ قطر

Express News

بھارتیوں کیلیے خطرے کی گھنٹی؛ ٹرمپ کے حکم پر امریکی شہریت کی منسوخی کی تیاریاں تیز

Express News

فرانس میں مسیحا قاتل بن گیا؛ 30 بچوں کو زہر دینے والے ڈاکٹر کو عمر قید اور جرمانہ

Express News

غزہ؛ ٹھٹھرتی رات میں ننھے محمد کی ماں کی آغوش میں جمتی ہوئی سانسیں ہمیشہ کیلیے بند

Express News

انڈونیشیا؛ معدومیت کے خطرے کے شکار پانڈا کے بچے کی پیدائش؛ تصویر وائرل

Express News

مقبوضہ کشمیر کے بھارتی فوجی کیمپ میں خوفناک آگ؛ اہلکار خوفزدہ ہوکر بھاگ کھڑے ہوئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو