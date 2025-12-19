وفاقی دارالحکومت میں مالی فراڈ کے بڑھتے کیسز پر آئی جی اسلام آباد کا بڑا فیصلہ

لاکھ روپے تک کے کیسز میں بغیر ایس او پیز درخواستوں پر ایس ایچ او کو براہِ راست مقدمات درج کرنے کا اختیار گیا

ویب ڈیسک December 19, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

وفاقی دارالحکومت میں مالی فراڈ اور لین دین کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشِ نظر آئی جی اسلام آباد نے بڑا فیصلہ کر لیا۔

آئی جی اسلام آباد کی جانب سے لین دین میں 25 لاکھ روپے تک کے کیسز میں بغیر ایس او پیز درخواستوں پر ایس ایچ او کو براہِ راست مقدمات درج کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔

فیصلے کے تحت مالی فراڈ یا لین دین سے متعلق مقدمات میں ایس او پیز کے نام پر شہریوں کو مختلف افسران کے پاس پیش ہونے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔

حکام کے مطابق اس سے قبل چیک ڈس آنر یا اسٹامپ کے معاملات میں انکوائری یا ایس او پیز کے لیے شہریوں کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا، جس کے باعث متاثرین کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔

آئی جی اسلام آباد کے فیصلے کے مطابق 25 لاکھ روپے سے زائد لین دین کے کیسز میں مقدمہ درج کرنے کا اختیار متعلقہ ایس پی کے پاس ہو گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

جیل سے آنے کے بعد پہلے وی لاگ سے کتنی کمائی ہوئی؟ ڈکی بھائی کا ہوشربا انکشاف

جیل سے آنے کے بعد پہلے وی لاگ سے کتنی کمائی ہوئی؟ ڈکی بھائی کا ہوشربا انکشاف

 Dec 19, 2025 11:09 AM |
کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

کمار سانو کے 30 لاکھ روپے ہرجانے کے مقدمے پر سابقہ اہلیہ کا جواب سامنے آگیا

 Dec 19, 2025 12:19 AM |
آسکرز ایوارڈز یوٹیوب پر براہِ راست نشر ہوں گے، دنیا بھر میں مفت اسٹریمنگ کا اعلان

آسکرز ایوارڈز یوٹیوب پر براہِ راست نشر ہوں گے، دنیا بھر میں مفت اسٹریمنگ کا اعلان

 Dec 19, 2025 09:29 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گھر میں گھس کر ڈکیتیاں کرنے والے گروہ کے دو اہم کارندے گرفتار

Express News

افغانستان نے سیز فائر کی پاسداری نہیں کی، جنگ بندی برقرار نہیں رہی، دفتر خارجہ

Express News

پاکستان پر ٹی ٹی پی کے حملے افغانستان سے ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ

Express News

کراچی، پونزی اسکیم کے ذریعے منظم نیٹ ورک چلانے والے ملزمان گرفتار

Express News

پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کے ترجمان کو گرفتار کرلیا

Express News

بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان آمد پر ویلکم کریں گے، وفاقی وزیر

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو